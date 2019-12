La gobernadora Wanda Vázquez oficializó en la tarde de hoy, lunes, a través de un mensaje grabado desde La Fortaleza, su aspiración a la gobernación por el Partido NuevoProgresista (PNP).

A continuación, el mensaje íntegro de la mandataria:

Reciban todos y todas un caluroso saludo, y muchas felicidades en esta Navidad. El 7 de agosto del 2019 la historia de Puerto Rico inscribió mi nombre como la primera gobernadora constitucional.

Una gobernadora, que de manera humilde, y sin bagaje político anterior, dio un paso al frente con la gran responsabilidad de enfrentar la crisis más severa, que como pueblo, hemos enfrentado.

Mi política pública, gobernar para todos los puertorriqueños, con una administración basada en el diálogo en escuchar a nuestro pueblo y tomando las decisiones sin importar colores, credo ni condición social.

Esa es mi forma de ser con la que mucho orgullo y honra acepté dirigir los destinos de este pueblo. Los acepté como encomienda hasta el 2 de enero del 2021. Durante estos cuatro meses he estado dirigiendo nuestros destinos, he vivido muchas experiencias que me han llevado a reflexionar desde una nueva perspectiva: lo que quiere y necesita de nuestros líderes cada residente de la isla.

El pueblo está cansado de los políticos tradicionales, que no escuchan a la gente. Al establecer una política pública de apertura he tenido la oportunidad de conocer y escuchar un pueblo que también ve la vida de manera distinta, y de reunirme con distintas organizaciones políticas y no político-partidistas, representantes de grupos religiosos de diferentes denominaciones, líderes comunitarios y personas en particulares que se han sentido en la libertad de expresarle a una ciudadana, al igual que ellos y ellas, sus preocupaciones en torno a Puerto Rico y lo que esperan de sus gobernantes.

Yo vengo de abajo, inclusive, así lo demuestra mi hoja de servicio en el gobierno de Puerto Rico. Por 32 años he servido como abogada, 23 años como fiscal, además de haberte servido como Procuradora de las Mujeres y secretaria de Justicia. He laborador con sobre diez secretarios de Justicia y siete administradores dirigidos por funcionarios y funcionarias de diferentes partidos. En mis más residentes encomiendas he sido pública en la forma y manera en que el propio desempeño de mis deberes en más de una ocasión me ha llevado a experimentar lo que sufren las personas señalas y perseguidas por decir y hacer lo correcto.

Muchos años de sacrificio, muchos años de estudios, en fin, mucha calle, pero me ha permitido escuchar, abrazar y llorar con mi gente, conocer de cerca sus necesidades actuales, vivir sus experiencias y frustraciones.

Por otra parte, he sentido también sus alegrías, sus impresiones sobre los adelantos como pueblo que hemos alcanzado y tenido la dicha de que compartan conmigo sus esperanzas y sus mayores anhelos.

Durante estos cuatro meses, no solo logramos la estabilidad en muchas de las agencias aún cuando falta mucho por hacer, hemos logrado una mejor comunicación con la Junta de Control Fiscal, una excelente comunicación con las ramas legislativas, con nuestra comisionada residente, con nuestros alcaldes y alcaldesas, y principalmente con el pueblo, con nuestra gente, de manera individual y de forma colectiva partiendo siempre de la máxima, que lo más importante en este proceso es saber escuchar.

Hemos puesto todo nuestro empeño en atender los reclamos de los residentes de Vieques y Culebra. Manejamos oportunamente la crisis en el Negociado de Ciencias Forenses, al igual que la comunicación con Washington y con los diferentes sectores obreros. Hemos acelerado el desembolso de los fondos para la recuperación de los municipios e identificado las partidas necesarias para Educación Especial y contra viento y marea garantizamos el pago del bono a los empleados públicos.

De igual forma, hemos trabajado en equipo junto a nuestra comisionada residente Jenniffer González para alcanzar dos extensiones y garantizar los 12 billones de dórales asignados para el Medicaid, entre tantas otras metas alcanzadas bien dándole continuidad a iniciativas anteriores e implementando estrategias nuevas

En esta época del año en la que separamos un espacio para repasar experiencia vividas, celebrar logros alcanzamos y proponernos nuevas metas, he decidido seguir trabajando por y para ti. Así que hoy anuncio mi candidatura a la gobernación en los comicios electores del 2020 bajo la insignia de mi Partido Nuevo Progresista, y porque creo firmemente en los postulados de la estadidad, seguridad, progreso e igualdad, que continuaré promoviendo y que promueven el cambio en Puerto Rico que necesita.

Reconozco que la estadidad no se alcanza con discursos alertadores. La igualdad plena se logra demostrando nuestra credibilidad con acciones, especialmente después de la devastación causada por el paso de los huracanes Irma y María, y del llamado Verano del 2019. Se logra demostrando que Puerto Rico está de pie, que somos un pueblo íntegro, trabajador y recordando constantemente a nuestros conciudadanos norteamericanos el peso que trae consigo el trato desigual que representanta nuestra condición colonial

Como gobernadora continuaré trabajando por nuestra gente sin importar de dónde vienen, y si comparten o no mi ideología. Les he demostrado mi integridad, compromiso y honestidad. No les venderé sueños. Les presentaré como hasta ahora una realidad no una utopía. Ofrezco mi sacrificio, mi voluntad, mi experiencia y sobre todo mi deseo de que todos vivíamos en paz.

Cuento con la fe en Dios y en mi pueblo y en la seguridad de que juntos podemos hacer más. Como un solo pueblo conquistaremos nuestros anhelos juntos alcanzaremos nuestras metas y construiremos un mejor futuro para nuestros hijos, nietos y para nosotros mismos. Es por eso que continuaré escuchando su sentir.

Serán ustedes quienes dirigirán sus preocupaciones, sus problemas y necesidades. No hablo, ni hablaré en un vacío para convencerlos de que voten por mí para luego brindarles excusas o echar culpas si a la Junta o a terceros.

El resultado de nuestra gestión será nuestro. Mi única promesa es trabajar duro, ser fiel a mis principios y tratarlos con integridad y sensibilidad. Trabajaré de la mano con ustedes a los que se dicen que están en las gradas porque son ustedes quienes mueven a Puerto Rico, trabajando de sol a sol. También colaboraré con los empresarios y empresarias que aportan con sus negocios para que nuestra gente pueda llevar el pan a su hogar.

Continuaré mi lucha por los derechos igualitarios de la mujer, el desarrollo socieconómico y una mejor calidad de vida para cada componente de nuestra familia, por las personas de edad avanzada, los menores y los más vulnerables y por una educación digna y el óptimo cuidado de tu salud, creando el ambiente propicio para que aquellos hermanos que han buscado suerte en otros destinos regresen de una vez y por todas a nuestra patria

Tú será mi maquinaria pues tú eres parte de ese movimiento que me motiva con su apoyo a continuar sirviéndote. Sé que al anunciar esta decisión seré blanco de ataque injustificados, pero lucharé junto a ti con las fuerzas necesarias para vencerlos.