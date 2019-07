Varias representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvieron esta tarde estar indignadas ante los mensajes que fueron divulgados del chat que comparte el gobernador Ricardo Rosselló con varios integrantes de su equipo de trabajo.

En este, el primer ejecutivo usa palabras soeces para referirse a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, y también sobre la Junta de Supervisión Fiscal.

Las legisladoras Jackie Rodríguez, María Milagros Charbonier, Maricarmen Mas y Yashira Lebrón emitieron un comunicado de prensa esta tarde en el que repudiaron los mensajes.

Rodríguez, quien también es la presidenta de la Organización de Mujeres del PNP, indicó que el gobernador debe disculparse.

“Nuestras expresiones son serias y genuinas. Nosotras, desde nuestra posición de legisladoras, siempre hemos defendido, ayudado y legislado en favor de las mujeres puertorriqueñas. Consistente con nuestras expresiones y actos previos, como legisladoras y defensoras de los derechos de la mujer, repudiamos los términos misóginos utilizados para referirse a una opositora política en un chat del equipo de trabajo del gobernador. Aunque sea en una conversación privada, no es justificable la utilización de dichos improperios. El gobernador debe, y tengo confianza de que así lo hará, disculparse con todas las mujeres por el uso de ese lenguaje inapropiado y por la conducta de sus allegados. Este tipo de acción deja mucho que desear de las personas que tiene a su lado para ayudarlo a dirigir las riendas de Puerto Rico”, manifestó Rodríguez.

Por su parte, Charbonier, vicepresidenta de la organización, sostuvo que de ser ciertas las expresiones, “son inadecuadas, desacertadas e inaceptables”.

“Este tipo de expresiones le restan mérito al esfuerzo que hacemos día a día para combatir el trato impropio y la violencia verbal contra la mujer y contra cualquier persona. Siempre he estado en contra de denigrar, despreciar o menospreciar a otro ser humano, sea mujer, hombre, niño o anciano. Hoy salgo a expresar insatisfacción por tales expresiones aún cuando la alcaldesa de San Juan entre otros sectores del llamado “feminismo” nunca han salido a defenderme cuando me han atacado visceralmente,como mujer, negra y sobretodo como cristiana. Elmomento es oportuno para enviar también un mensaje, sea a quien sea, venga de donde venga, no se deben aceptar expresiones peyorativas y lenguaje verbal negativo contra nadie. No solo cuando nos conviene”, añadió la representante.