Humacao - Con una mínima participación electoral, Luis Raúl Sánchez salió favorecido en las elecciones especiales que celebró hoy el municipio de Humacao para escoger la persona que oficialmente llene el vacío que dejó el exalcalde Marcelo Trujillo en la alcaldía tras su muerte el pasado 15 de septiembre.

Con 3,639 votos emitidos, Sánchez ganó la contienda al recibir 2,969 votos. Le siguió Julia Acosta Ortiz con 428 votos, mientras que Zayra Enid Delgado Almodovar recibió 242.

Según se informó, el universo de votantes en Humacao es de 36,000 personas, de las cuales en las elecciones pasadas participaron 23,000. Mientras, en las primarias pasadas en este municipio votaron 6,946 personas. En los comicios de hoy apenas participaron un 10.73% de los votantes inscritos.

Con esta victoria Sánchez se convirtió en el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) por la alcaldía de Humacao para las elecciones del 2020, según informó el licenciado José Ariel Nazario Álvarez, secretario general del PPD, quien acudió al Comité de Sánchez, en el casco urbano de Humacao.

El proceso para radicar candidaturas comienza el 1 de diciembre, según dicta la Ley Electoral. Aunque Nazario Álvarez resaltó la victoria de Sánchez en la elección especial de hoy, advirtió que la notificación oficial saldrá de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el Comisionado Electoral.

"Hoy los populares de Humacao se expresaron y eligieron a su nuevo alcalde", dijo, por su parte, Aníbal José Torres, presidente del PPD, sobre Sánchez en declaraciones escritas.

Las otras dos aspirantes a la alcaldía de Humacao por el PPD sacaron 430 votos (Julia Acosta Ortiz) y 231 (Zayra Enid Delgado Almodóvar), según se informó.

"Es una gran responsabilidad, la alcaldía y la presidencia del partido (PPD en Humacao)", dijo Sánchez tras fundirse en un largo abrazo con Rosamar Trujillo Plumey, la hija del exalcalde, en evidente celebración en su comité.

Tras agradecer el apoyo de su familia y la familia de Trujillo, Sánchez agradeció también a las otras dos aspirantes a la alcaldía humacaeña por mantener una campaña de altura.

"Es momento que nos unamos para seguir siendo un bastión popular", dijo.

Delgado Almodóvar y Julia Acosta Ortiz habían advertido temprano en la tarde que urge trabajar en la unidad de la colectividad pues no hacerlo podría costarle al PPD las riendas de un ayuntamiento que históricamente ha sido un fuerte baluarte de este partido.

"Ha sido una participación demasiado baja y eso me preocupa", dijo Delgado Almodóvar.

Explicó que el llamado a no votar en el ejercicio electoral de hoy que hiciera Narden Jaime Espinosa, quien fue descertificado de aspirar a la alcaldía humacaeña por el tribunal, pudo haber afectado la cantidad de personas que salieron a votar.

"Eso influyó mucho", dijo, aunque resaltó que en estos eventos electorales suele haber poca participación.

"Hay unos seguidores decepcionados, enojados, indignados. Y eso ha levantado indignación en otras personas", agregó.

Esto, sostuvo, podría costarle las elecciones al PPD en este municipio.

"Claro que sí", aunque advirtió que la persona que resulte electa debe trabajar en subsanar las divisiones en el partido.

"Pero si no se hace un trabajo excelente y se trabaja en la unión perdemos las elecciones", afirmó al resaltar que los humacaeños suelen ser "bien fogosos y apasionados y defienden a sus candidatos a morir, al punto que si no sale su candidato, no votan".

Ante esta situación, la mujer lamentó la exhortación que hizo Espinosa de que la gente no votara.

"Me sorprendió. No lo pensó, lo hizo con coraje porque si lo que quería era un cambio, habían otros cambios en la papeleta", dijo.

Acosta Ortiz coincidió en que urge que se trabaje en la unión del partido.

"Yo como aspirante y buena ciudadana y popular que soy buscaría el norte y una voz", resaltó.

Agregó que urge que se abra un diálogo para unificar la colectividad.

"Yo estoy unida a cualquiera de los candidatos, sea yo o el que salga electo", había anticipado.

Por su parte, Sánchez no se mostró preocupado por la cantidad de votantes que participaron ya que, según dijo, esta elección especial es "algo nuevo, no una primaria".

"El mensaje a los humacaeños y a los populares es a unirnos y trabajar por un PPD sólido y unido. Vamos a trabajar todo lo que tengamos que hacer", sostuvo.

Agregó que la confianza de los votantes en su persona demuestra que confían en el trabajo que hizo junto a Trujillo, a quien agradeció por permitirle incursionar en el servicio público.

Sobre la situación con Espinosa comentó que, así como han trabajando otras situaciones en el pasado, trabajarán en la sanación de heridas y unidad del partido.

"Debemos pasar la página", dijo.

Sobre la obra que proyecta impulsar señaló el Boulevard Nicanor Vázquez, la revitalización del centro urbano, la construcción de un centro de convenciones y la mitigación de daños causados por el huracán María.

Mientras tanto, Nazario Álvarez reconoció que el municipio de Humacao tiene "un gran reto" en la alcaldía de Humacao tras la muerte de Trujillo, a quien calificó como "una figura casi insustituible".

"Tenemos que unir esfuerzos todos para evitar el desastre. Unas candidaturas transparentes, manos limpias", sostuvo sobre las elecciones del 2020 a nivel general.

Sobre la victoria de Sánchez reiteró que permite que el pueblo vea su trabajo, aunque recordó que ya él era la mano derecha de Trujillo.

"Lo bonito de todo esto es que tenemos un año para prepararnos. Por eso es importante bregar con la transparencia, porque son tiempos nuevos", concluyó.