La comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció este miércoles que su homólogo por el Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle Feliciano solicitó hoy a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la lista de todos los electores que endosaron a agrupaciones políticas que buscan o se convirtieron en partido político durante este cuatrienio.

El PIP se reinscribió luego de las elecciones del 2016.

Santiago y el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Guzmán, se opusieron al pedido de Merle Feliciano por lo que el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, deberá decidir próximamente la controversia.

La comisionada electoral del PIP dijo que la justificación del PPD para pedir la lista es verificar que todos sus aspirantes a puestos electivos para las elecciones del 2020 no hayan endosado al PIP o a agrupaciones emergentes como el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Se siente a leguas el olor a carpeteo. Si el PPD tiene ese requisito -y está en todo su derecho de que así sea- lo único que tiene que hacer es pedirles a los aspirantes a puestos electivos una declaración jurada en la que aseguren que no endosaron a ningún partido. También, pueden esos aspirantes pedir a la Comisión una certificación a esos fines”, destacó Santiago en comunicado de prensa y mediante un vídeo que difundió a través de las redes sociales.

“No necesitan las listas para nada. Pero nadie puede ser tan ingenua como para pensar que una vez tengan acceso a esas listas eso no va a tener consecuencias políticas si identifican a populares dando endosos al PIP, a MVC o a otra agrupación", agregó la exsenadora.

Contactado por El Nuevo Día, el comisionado electoral del PPD defendió su petición y rechazó que sea un carpeteo.

“Eso es lo que quieren hacer ver, que nosotros queremos perseguir y penalizar. Eso no es”, afirmó.

Explicó que pidió la información porque ha recibido quejas de electores que cuestionan el endoso que figura en la CEE a agrupaciones políticas.

“Hay gente que me dice ‘yo no endose ese partido. Yo no sé por qué yo aparezco allí’. Yo quiero verificar si eso es correcto o no. No es ningún carpeteo ni nada”, sostuvo Merle Feliciano.

Agregó que quería verificar también cómo el PIP se reinscribió en un mes y al MVC le ha tomado siete meses.

“Algo está pasando. Quiero constatar eso”, sostuvo el comisionado de la Pava.

Respondió con un “no tenemos ninguna tarjeta” cuando se le preguntó si quería verificar que aspirantes a cargos electivos bajo la insignia del PPD -como la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, hayan endosado al MVC.

Asimismo, rechazó que el pedido pueda tener repercusiones negativas para el PPD en las elecciones generales cuando, por costumbre, piden el voto de electores no afiliados y de otros partidos.

“Eso es lo que va a intentar querer ver PIP. Nosotros estamos a favor de que hayan partidos emergentes”, dijo.

Santiago, entretanto, denunció que el pedido puede dar pie a establecer un trato desigual con respecto a las listas de votantes del PPD y del PNP.