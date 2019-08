El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos "Johnny" Méndez y Jenniffer González Colón, rechazaron este jueves que ocurriera una negociación para nominar a la comisionada residente en Washington a la secretaría de Estado y, eventualmente, ocupar el puesto de gobernadora.

Al ser abordados durante una conferencia de prensa luego de finalizar una reunión del caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP), tanto Méndez como González Colón dijeron que sí hubo conversaciones para conocer su disponibilidad a ser nominada al cargo. En este caso, la nominación la tendría que hacer Vázquez.

"No. No hubo ningún tipo de negociación y no la ha habido. En ningún momento ha habido un acercamiento de 'vente para acá y haz esto'. Lo que sí ha habido son conversaciones cuando surgió la vacante y estábamos en el trámite y la negociación con el gobernador (Ricardo Rosselló Nevares) de saber quiénes estaban disponibles para ocupar esa posición. Dentro de la amistad que tenemos (con González Colón) se lo pregunté, pero nunca ha habido una negociación, ni con ella ni con nadie", señaló Méndez.

Acto seguido, González Colón dijo "para que quede claro, no ha habido una negociación conmigo de nada; ni del presidente de la Cámara, ni del residente del Senado, ni de los alcaldes, ni de los legisladores y ni de la Gobernadora. Lo que hubo fue una petición de disponibilidad".

Mientras, al ser cuestionada sobre si está interesada en ser la Gobernadora de Puerto Rico, González Colón, en principio, enfatizó que es la comisionada residente electa por el pueblo. Pero enfatizó que hay una petición de disponibilidad y, en estos momentos, la decisión no está en sus manos.

"Esa decisión la tiene que tomar la gobernadora Vázquez y por la Cámara de Representantes y el Senado. No se trata de que yo quiero algo cuando ya represento a los puertorriqueños. Se trata de lo que vamos a hacer con este problema, con esta crisis y cómo podemos atacar todas estas deficiencias en fondos federales", contestó González Colón.

González Colón dijo, a preguntas sobre qué aspectos entiende la harían ser una buena gobernadora, que "esto no es una competencia, de quién sea mejor y quién sea peor. Se trata de lo que los votantes piensen, de cómo podemos utilizar nuestra experiencia y conocimiento para mejorar las cosas. En ese sentido cuento con el apoyo de los alcaldes y los legisladores para hacer eso. Solo estoy diciendo que estoy disponible".

La comisionada residente rechazó solicitarle a Vázquez Garced que la nomine al puesto de Secretaria de Estado para, luego, ocupar la silla de la gobernación.