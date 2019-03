El Senado no consideró en su sesión de hoy, lunes, la designación de Beatriz Zayas como comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) a pesar de que la designada cuenta con los votos para su confirmación, sostuvo hoy el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, Henry Neumman.

“Por lo que yo he visto de la vista pública y de la opinión de los compañeros con los que he discutido el tema, ella tiene los votos para ser confirmada”, dijo el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Neumann radicaría hoy el informe de la Comisión de Seguridad Pública, el cual dijo no contendría una posición a favor ni en contra de la nominada. “Se entrega al cuerpo para que cada cual tome su determinación”, señaló al concluir la sesión legislativa de hoy.

Al momento de la entrevista, el informe había sido firmado por la senadora Zoé Laboy y sus homólogos Luis Berdiel, Nelson Cruz, Carlos Rodríguez Mateo, José Vargas Vidot y Miguel Pereira, señaló Neumann.

“El documento lo que explica son las credenciales de la doctora Beatriz Zayas, sus credenciales en términos educativos y en términos profesionales que son amplísimos. Es un expediente brillante en términos de su contenido. Ha sido profesora en diversas universidades y su entrenamiento educativo ha sido en instituciones de alto prestigio”, expresó el senador de la Palma, cuya Comisión ha tenido a cargo la evaluación del nombramiento.

Tras la designación, Neumann ha recalcado la importancia de que la nominada cumpla con lo estipulado en La ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública (DSP) que dispone que el comisionado o comisionada del NCF deberá ser un científico forense cualificado con no menos de cinco años de experiencia.

A pesar de que Zayas no cumple con este requisito, el cúmulo de experiencias en las diferentes ramas científicas de la nominada para la mayoría de los compañeros legisladores es suficiente “para cumplir con ese requisito”, planteó Neumann. En lo personal, dijo, aún no decide como votará.

“En el caso mío en particular no me gustaría comprometerme en estos momentos con una votación final, porque en realidad todavía estoy buscando personas que me asesoren, como es el caso de la doctora (María) Conte, (exdirectora de Ciencias Forenses)…para que mi voto en particular sea basado en todo el conocimiento que pueda existir relacionado con la materia”, dijo.

Durante la vista pública de la semana pasada, tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como el senador popular Miguel Pereira dijeron que votarán a favor de la nominada.

Neumann añadió que hay que tomar en consideración que la dirección del Negociado Ciencias Forenses -el cual atraviesa una de sus peores crisis ante el recorte de fondos y la falta de personal y equipo especializado- es una plaza de difícil reclutamiento, así como el hecho de que es necesario otorgarle estabilidad a la dependencia que ha estado bajo varias direcciones durante los pasados dos años.