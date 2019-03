Washington - El sistema de educación pública de la localidad de Paterson, Nueva Jersey, llevará a cabo entrevistas del 12 al 14 de marzo en San Juan, Arecibo y Mayagüez, con el propósito de reclutar educadores que dominen el inglés y el español.

Lourdes García, directora del programa bilingüe y para estudiantes cuya lengua primaria no es el inglés, sostuvo que en Puerto Rico tienen la oportunidad de llegar a “un gran número de educadores bilingües que han recibido una excelente formación profesional de las diversas universidades y colegios de la isla".

García indicó que es el segundo año consecutivo en que el sistema educativo de Paterson – que está a solo unas 10 millas de la ciudad de Nueva York-, va a Puerto Rico a reclutar maestros.

El calendario de entrevistas comenzará el 12 de marzo de 10:30 a.m. a 2:00 p.m. en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Al otro día, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., estarán en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Recinto de Arecibo de la Universidad Interamericana (Inter).

Las entrevistas terminarán el 14 de marzo, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Recinto metropolitano de la Universidad Interamericana, en San Juan.