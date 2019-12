A poco menos de dos semanas para que venza el plazo establecido por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el Partido Proyecto Dignidad ha entregado ya el 93% de los endosos que necesita para convertirse en el quinto partido político que aparecería en las papeletas de las elecciones de noviembre del 2020.

El presidente de Proyecto Dignidad, el cardiólogo César Vázquez, señaló que la organización ha recogido unos 50,000 endosos, pero ha radicado 44,000 al organismo electoral. De estos, al momento, la CEE impugnó unos 3,000.

“Esta semana lo que estamos haciendo es buscando 4,000, 5,000, 6,000 endosos más para establecer el margen de seguridad por los endosos que la Comisión pueda invalidar. Pero esperamos poder hacer el anuncio (de la inscripción del partido por petición) en la próxima semana o la otra”, detalló Vázquez, quien está frente de movimientos religiosos y sociales, como Puerto Rico por la Familia.

La fecha límite para la entrega de endosos es el 30 de diciembre.

Vázquez rechazó que el Partido Proyecto Dignidad sea una entidad religiosa, pero destacó que en Puerto Rico “no quedan partidos conservadores”.

“Creo que los puertorriqueños quieren un gobierno honesto, que tenga credibilidad frente al pueblo, frente al gobierno federal, frente a los inversionistas, frente al mundo... Obviamente (vamos a presentar) propuestas para todos los problemas que Puerto Rico tiene: seguridad, salud, educación, economía, medioambiente”, explicó.

“Además, trabajaremos con cosas que para nosotros son fundamentales, como el fortalecimiento de la familia, el derecho de los padres de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores, la defensa de la libertad y la conciencia religiosa, que básicamente es el derecho a disentir y ser respetado, y obviamente abogados por la defensa de la vida desde el vientre materno hasta la muerte natural. También queremos que Puerto Rico vuelva a aumentar la tasa de participación laboral y hay algo que queremos atender, que es el envejecimiento de la población y que nuestra tasa de nacimiento está bien baja”, añadió.

Vázquez indicó que Partido Proyecto Dignidad aspira a presentar candidatos para los puestos electivos más importantes, como gobernador, comisionado residente, senadores y representantes, así como algunos alcaldes junto a sus grupos de legisladores municipales.

No adelantó si él estaría aspirando a alguna posición.

“Yo estaré disponible para lo que el partido decida. Hasta que no estemos inscritos, no podemos hablar de candidaturas”, sentenció.

Vázquez señaló que, una vez inscrita, la colectividad buscará apelar a todos los electores que están “desencantados con los partidos tradicionales”.

“Los partidos tradicionales crearon la deuda, quebraron (el Sistema de) Retiro, quebraron la Autoridad de Energía Eléctrica y son, en este momento, un obstáculo para que la ayuda que Puerto Rico necesita nos llegue. Esa es la realidad”, expresó Vázquez.