El aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierlusi, aseguró esta tarde que la controversia por su reunión con el ahora exdirector del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Carolina, Sergio Estévez, es "otro ejemplo de persecución política".

Pese a que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, indicó que el funcionario había renunciado a su puesto, Pierluisi dijo que este fue despedido.

Estévez, que es es candidato a representante del distrito 40 de Carolina por el Partido Nuevo Progresista (PNP), se ausentó de su trabajo mientras sostenía un encuentro político con Pierluisi en un establecimiento de la zona metropolitana.

"¿De cuándo acá es considerado razón para despedir a alguien porque se reúna conmigo en su tiempo libre?", cuestionó el ex comisionado residente a través de unas declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Asimismo, Pierluisi defendió que Estévez comunicó a sus superiores que se ausentaría para reunirse, contrario a lo que comunicó Contreras.

"Mi entender es que Sergio Esteves notificó apropiadamente que no asistiría al trabajo ese día y aprovechó que iba a estar libre para coordinar reunión conmigo temprano en la mañana", aseguró.

El encuentro con Pierluisi trascendió a través de las redes sociales del propio Pierluisi, quien indicó que estaba reunido con Estévez y el asesor legislativo Edwin Mundo discutiendo varios asuntos políticos.

Contreras señaló a este medio que el exdirector de la oficina regional de Cesco no acudió a su trabajo sin justificación.

"Él había tomado el día libre aunque no nos había indicado. Todavía él no ha cargado ese día a ninguna licencia, todavía no sabemos si fue por enfermedad u otro porque eso no se cuadra el mismo día", dijo.

Aunque Pierluisi sacó la cara por el candidato del PNP, advirtió que "que ningún funcionario público puede estar haciendo gestiones políticas en su lugar de trabajo ni en horas laborales".

Igualmente, resaltó que los empleados del gobierno tienen "perfecto derecho" a respaldar a cualquier candidato a la gobernación.

Contreras fue cuestionado sobre si La Fortaleza lo había presionado para tomar acciones contra Estévez, pero lo rechazó.

"Eso no tiene nada que ver", ripostó el secretario.

Esta no es la primera vez que Pierluisi acusa a la administración de Wanda Vázquez de discriminar políticamente contra los funcionarios del gobierno.