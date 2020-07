Arecibo - El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, insistió hoy en la mañana en la necesidad de que los estadistas del país se muevan el 3 de noviembre en masa para votar a favor del “sí” en el plebiscito de estatus.

“Sí a la igualdad, sí a tener el voto por el presidente de la nación de la cual somos ciudadanos, a tener una representación digna en el Congreso… sí a que en todos esos programas del gobierno federal para la salud de nuestro pueblo nos traten igual”, dijo Pierluisi en una Plaza de Recreo de Arecibo, ocupada por estadistas a un cuarto de su capacidad y donde se escucharon, antes del evento por un potente sistema de sonido temas como Stars and Stripes Forever, America the Beautiful y clásicos del rock de la década del setenta y los ochenta de bandas como Journey, Creedence Clearwater Revival, Lynyrd Skynyrd y Neil Diamond.

Durante su alocución en la conmemoración de la Declaración de la independencia de Estados Unidos, Pierluisi repasó cómo supuestamente la nación estadounidense ha atendido a minorías y les ha reconocido derechos, pero no ha atendido de igual forma a los puertorriqueños residentes en la isla.

Mi compromiso con la Igualdad y la Estadidad siempre ha existido. He luchado en el pasado, lucho en el presente y lo seguiré haciendo en el futuro, porque estoy convencido que es lo mejor para mi pueblo. #SoyParte #4dejulio pic.twitter.com/TsYmRX7o97 — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) July 4, 2020

“Se han ido corrigiendo todos los discrímenes en la nación americana bajo el concepto de que todos somos iguales, pero esa unión americana no está completa porque aquí en Puerto Rico, y me duele decirlo, no hay igualdad”, dijo Pierluisi. “Les garantizo a ustedes que, después que el pueblo le diga sí a la estadidad, Jenniffer González y yo nos vamos a unir, ella y otros líderes del partido se van a ocupar de los republicanos y yo y otros líderes nos vamos a ocupar de los demócratas y, con el apoyo de los veteranos, de los jóvenes y otros grupos y vamos a lograr que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la gran nación americana”.

Pierluisi ha dicho que, de ganar en las elecciones y la estadidad ser favorecida en el plebiscito, en mayo del 2021 el país participaría en una elección para seleccionar cuatro “congresistas en la sombra” y dos “senadores en la sombra” para cabildear a favor de la estadidad en el Congreso.

El excomisionado residente sostuvo que la elección del 3 de noviembre “no es cualquier elección”.

La comisionada residente Jenniffer González saluda a uno de los asistentes. (Suministrada / Mabel Tossas)

“Se le va a hacer una pregunta al pueblo que nunca se le ha hecho. Fue la misma pregunta que se hizo en muchos territorios antes de convertirse en estados. No debe sorprender a nadie que, si hay cualquier duda en aquellos lares de que aquí realmente la mayoría quiere esa estadidad y esa igualdad, la evitan. Dicen que no, pónganse de acuerdo, no está claro y eso se va a acabar si hacemos lo que tenemos que hacer juntos”, dijo Pierluisi.

El aspirante se refirió en su mensaje a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, como “la dura de Washington”. González fue presentada al ritmo de una canción de reggaetón, hizo alusión en su mensaje a los “estadistas a medio pocillo”, pero luego aclaró a la prensa que se refería a estadistas que “creen en la asamblea constituyente”.

“Hablan de soberanía e independencia y el “no””, dijo González al público al referirse a la opción en contra de la estadidad en el referéndum de noviembre. “Les recuerdo a ustedes que es gracias a estos hombres y mujeres que conseguimos los fondos federales y el pasaporte americano” agregó al referirse a los veteranos en el público.

Acto seguido, González, quien utilizó una mascarilla con banderas de Estados Unidos, habló de cómo opositores a la estadidad para la isla “no quemaron el cheque de Trump o el del desempleo” y tampoco objetan los fondos federales para los programa de educación especial para comedores escolares o para mejoras a las carreteras.

Pedro Pierluisi y Jenniffer González durante la actividad. (Suministrada / Mabel Tossas)

“No los veo protestar por eso, pero en noviembre tenemos que ponernos de pie, reclamar la igualdad y decirles sí a Puerto Rico y sí a nuestra nación americana”, dijo González.

Entretanto, el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, proclamó que no tiene duda de que acompañará a Pierluisi cuando juramente como gobernador en enero.

Molina dijo que celebrar en Puerto Rico la independencia de Estados Unidos es importante, “pero quiero celebrar un día en que logremos ser parte real como un estado de la nación americana y que tengamos la estrella de Puerto Rico unida a la bandera tan linda americana… ahí es que estaremos viendo la igualdad”, sostuvo.