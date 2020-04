El aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, arremetió hoy contra su contrincante en la papeleta primarista, la gobernadora Wanda Vázquez, por la falta de rigor en la compra de pruebas rápidas de coronavirus.

“Es imperdonable que, en medio de una emergencia, el gobierno le compre pruebas de Covid-19 a personas que le venden a sobre precio y sin garantías de entrega, cuando hay suplidores ofreciéndolas mucho más baratas. Incluso, adelantando un pago millonario a una empresa, lo que a todas luces es en contra de la Ley”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas colgadas en su cuenta de Twitter.

Ayer, El Nuevo Día reveló que en medio de la emergencia del coronavirus, el gobierno comprometió más de $40 millones en compras de pruebas rápidas a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero dirigidas por personas con estrechos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Una de estas empresas, Apex General Contractors LLC, sin experiencia alguna en el rubro de servicios médicos, hizo una orden de compra por un costo total de $38 millones para la adquisición de 1 millón de pruebas.

La transacción tuvo que ser cancelada y hoy, el presidente de dicha empresa, Robert Rodríguez López, dijo que ya le transfirió al gobierno de Puerto Rico los $19 millones que el Estado le adelantó para que hiciera la compra.

“Más allá de la negligencia y posible malversación de fondos públicos, esto lacera la imagen del gobierno ante nuestra gente, y ya vemos que las autoridades federales están investigando”, añadió Pierluisi.

El ex comisionado residente también criticó las expresiones de la gobernadora anoche en su mensaje al pueblo, cuando al ser cuestionada por la prensa, negó tener conocimiento de la transacción.

“Esto no se despacha con un mero ‘yo no lo sabía’ o ‘yo no tengo nada que ver’”, dijo Pierluisi. “La compra de las pruebas de coronavirus tiene que ser una de las más altas prioridades del gobierno y es razonable que tenga total supervisión de Fortaleza. Por varias semanas se lleva esperando por las pruebas y no llegan. Esto tiene que investigarse con total transparencia al pueblo”

“En momentos en que nuestro pueblo vive tanta ansiedad, lo que necesita es claridad y transparencia de su gobierno. Es lamentable que nuevamente este gobierno de Puerto Rico se vea manchado por actuaciones cuestionables que dan al traste con lo que debe ser una sana administración pública”, manifestó Pierluisi.