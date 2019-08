El nominado secretario de Estado, Pedro Pierluisi, rechazó esta mañana en su vista de confirmación ante la Cámara de Representantes que haya insistido ante el liderato cameral que se detuviera una investigación sobre la construcción del edificio Viewpoint, en Hato Rey.

El presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez indicó en su turno de preguntas que Pierluisi lo visitó a su oficina para hablar del proyecto, propiedad del Eduardo Nevares Choulón, cliente del bufete O’Neill & Borges, para el que trabajaba Pierluisi hasta hace dos días.

“Todos los que estuvimos allí nos dio esa impresión y nos quedamos preocupados”, dijo Méndez cuando señaló que interpretó que Pierluisi había llegado allí para detener una pesquisa legislativa.

“No fui a su despecho para detener la investigación, sino más bien para hablar del proyecto”, le contestó Pierluisi. “No intervine de forma alguna en la decisión de la Junta (de Supervisión Fiscal) en cuanto a designar el proyecto como Proyecto Crítico. Cada vez que fue objeto de discusión, yo me recusé. Divulgué que éramos abogados de esa entidad”.

Pierluisi dijo que acudió a la oficina de Méndez como “abogado y no cabildero”.

Méndez, quien anunció que le votará en contra, le replicó: “me llama la atención que usted viniese a mi oficina y que la Junta mostrara interés por este proyecto en específico”.

Minutos antes, Méndez tronó contra Pierluisi en cuanto a su postura a favor de la JSF.

“Este servidor, contrario a usted, nunca quiso la JSF. La ataqué desde el primer día y dije que era un error traer un gobierno por encima del gobierno local”, sostuvo Méndez. “Usted habla de que va a luchar en contra de que se reduzcan las pensiones, “la junta lo decidió en este próximo presupuesto. Yo lo combatí, nosotros asignamos el dinero a la Junta de Retiro y la Junta lo quitó”.

Pierluisi insistió en que inicialmente buscaba, como comisionado residente, que las corporaciones públicas se beneficiaran del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras.

“Vino el Departamento del Tesoro del presidente (Barack) Obama, fueron a verme a mi… preguntaron si quería un mecanismo de reestructuración y dije: sí, sí, sí”, sostuvo Pierluisi. “Estarían todos esos buitres demandado de derecha a izquierda”.

Según dijo, no tenía alternativa no votó a favor del proyecto que creó ente fiscal.

“No había alternativa. No me enorgullezco de eso”, dijo.

Pierluisi no quiso divulgar si juramentaría como gobernador a las 5:00 p.m. de ser confirmado por la Cámara de Representantes como secretario de Estado. De otra parte, a preguntas del representante penepé José "Quiquito" Meléndez, reconoció que llamó a la representante Charbonier para instarla a votar en contra de un proyecto que afectaba los intereses de AES.

"Tuve una conversación con ella, exhortándola que no aprobara el proyecto como estaba redactado", dijo en alusión al Proyecto del Senado 1221, que limita el llamado "uso beneficioso" del producto Agremax, que es el resultado de la mezcla de agua y ceniza.

Así, se demuestra que el posible gobernador de Puerto Rico ha hecho gestiones de cabildeo en la Legislatura.

"Parte de mis servicios se pueden interpretar como cabildeo", dijo Pierluisi.

"Usted me llamó para decirme que el proyecto era inconstitucional", dijo Charbonier.

También a preguntas de Meléndez, no fue claro en cuanto a su postura sobre un posible indulto al gobernador Ricardo Rosselló por su participación en el chat de Telegram. Primero dijo que el asunto "no está planteado" y luego dijo: "no, no procede".

Igualmente, a preguntas de Meléndez, no fue claro si despediría a Wanda Vázquez como secretaria de Justicia.

"Todas las contestaciones que ha dado, el lenguaje es de total sumisión a la Junta de Control Fiscal", le dijo la representante Charbonier. "No podemos ser los defensores de asesinos y al otro día ser el fiscal que lleve el caso".

Pierluisi no pudo recordar, a preguntas del representante independiente Manuel Natal, si radicó cargos contra alguno de los 40 convictos por corrupción durante la administración de Pedro Rosselló, en la cual fungió, durante el primer cuatrienio, como secretario de Justicia.

Reconoció que favoreció la Ley 7 durante el gobierno de Luis Fortuño, donde trabajó como comisionado residente e igualmente favoreció la privatización de las carreteras PR-5 y PR-22 y el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

También reconoció que su hermana, Caridad Pierluisi, trabajó en la empresa de publicidad KOI, que ha tenido contratos por más de $50 millones con el gobierno. El presidente de la firma, Edwin Miranda, fue uno de los integrantes del chat Telegram. Igualmente, confirmó que Miranda llegó a rendirle servicios de publicidad como comisionado residente.

Durante su turno, el representante independentista Denis Márquez expuso dos rutas para oponerse al nombramiento.

"Uno de los fundamentos para nuestra oposición es que está claro su apoyo a la JSF y la Ley Promesa. Decir aquí que se opuso, cuando el récord de la historia es todo lo contrario, cuando desde el 2016 señalaba que estaba convencido de que la Ley Promesa era la mejor alternativa al grave problema que enfrentan los puertorriqueños y que exhortaba al gobierno de Puerto Rico a cumplir con las disposiciones de esa ley", dijo.

Márquez recordó que Pierluisi describió la Ley Promesa como una "excepcional medida para el país".

La segunda razón, según Márquez, tiene que ver con la falta de claridad con que se ha manejado la relación entre Pierluisi y a JSF.

"Su nominación al puesto no es cambiar una compañía de refresco por la otra. Es asumir el puesto de mayor jerarquía en el gobierno de Puerto Rico. El argumento de que, bajo los criterios de la relación abogado cliente, este país está condenado a no conocer toda su relación con la JCF en temas fundamentales para este país", agregó.

Preguntado por el representante penepé Antonio Soto si hay un espacio para establecer un plan fiscal, esto frente a reducción en las pensiones y la eliminación del Bono de Navidad, Pierluisi dijo que se trata de un documento vivo que se puede enmendar.

Soto indicó que no ha recibido un sólo factor que lo descalifique como secretario de Estado y futuro gobernador. De hecho, Pierluisi dijo que aceptó el nombramiento de Rosselló anticipando que se convertiría en primer ejecutivo.

Durante la vista pública de hoy, Pierluisi dijo que los integrantes del chat de Telegram no deben tener contratos con el gobierno y ha reiterado en varias ocasiones que asesoró en varias instancias a la JSF, como miembro del bufete O 'Neill & Borges, pero no quiso entrar en los detalles de ese asesoramiento ya que se lo prohíben los cánones de ética de la abogacía.

"¿Podría enfrentar algún conflicto de interés por ser abogado de la Junta?", le preguntó el representante Jorge Navarro, presidente de la Comisión de Gobierno.

“No anticipo que tendría conflicto de interés alguno. El rol mío en el servicio público (como posible gobernador) no es de naturaleza legal, no fungiré como abogado, sino (un rol) de naturaleza administrativa”, dijo.

Preguntado qué hacía mientras la JSF ordenaba recortar las pensiones de los empleados públicos, Pierluisi contestó: “las decisiones de la Junta en cuanto a sus posturas en controversias o materias como la que menciona son de la Junta. Mi asesoramiento era legal”.

Pierluisi no fue claro en cuanto a su postura sobre la derogación de la Ley 80, alegando que es "un tema muerto". Sostuvo que los gobiernos municipales no deben tener que hacer aportaciones por el Plan Vital, reconoció que los ayuntamientos deben pagar por las pensiones de sus retirados e indicó que no se deben recortar las pensiones de los retirados, al sostener que el dinero está identificado en el presupuesto.

Se expresó a favor de la derogación del Impuesto al Inventario, pero recalcó que ese dinero debe ser sustituido por otra fuente. De otra parte, rechazó el esquema de condados al plantear que se desconoce de dónde vendrían los fondos.

“Tengo serias dudas sobre el concepto”, dijo.

“Eso es así. Es cliente del bufete y brindé asesoramiento legal”.

La vista de la Comisión de Gobierno se lleva a cabo en el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio, lleno de gente, en su mayoría empleados legislativos y periodistas.

El excomisionado residente llegó al salón poco después de las 9:15 a.m., acompañado por una escolta, su hermana Caridad Pierluisi y un puñado de legisladores de la Palma y el alcalde de Arecibo, Carlos Molina.