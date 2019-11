El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, le dio esta mañana la bienvenida a una posible aspiración a la gobernación de Wanda Vázquez, quien dejó la puerta abierta a esa posibilidad esta semana pasada en una entrevista.

“Esa es su decisión. Ella no ha expresado que vaya a hacer eso”, dijo Pierluisi a la prensa antes de participar en una actividad de avivamiento político auspiciada por la Cámara de Representantes en la participaron tanto incumbentes como aspirantes a ocupar nuevos escaños para el PNP.

“Si ella decidiera aspirar, pues Puerto Rico vive una democracia y aquí cualquiera puede aspirar”, respondió al asegurar que no le tiene miedo a una primaria por la gobernación.

“No hay miedo. Tenemos el voto y el apoyo del pueblo”, abundó PIerluisi, quien anunciará oficialmente su candidatura el 17 de noviembre en una actividad en el Teatro Taboas, de Manatí.

En una conferencia de prensa luego del encuentro, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, quien anunció hoy que buscará revalidar como líder de cuerpo legislativo, dijo que se procuró enviar un mensaje para expresar “claramente” que apoyan a Pierluisi y a la comisionada residente Jenniffer González para que ocupen la papeleta estatal del PNP.

De hecho, en el encuentro, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló presentó una moción, secundada por María Milagros Charbonier, para que los presentes expresaran su endoso a ambos. La moción fue aprobada, al igual que una presentada por José Aponte Hernández para rechazar la posibilidad de que se celebren primarias para la gobernación.

El doctor Iván González Cancel ha expresado que le interesa aspirar a la gobernación por el PNP.

“Nuestro único candidato a la gobernación es Pedro Pierluisi y vamos a hacer campaña por Pedro Pierluisi”, dijo Méndez. “Ella, si quiere, como dicen en Fajardo, que ponga el pie en el bote”, dijo al referirse a Vázquez.

Pierluisi ha dicho que no es arrepiente de haber apoyado al pasado gobernador Ricardo Rosselló en su gestión como primer mandatario y hoy reiteró su postura, aun conociendo la cantidad de escándalos que ha rodeado la figura de Rosselló, algunos de estos saliendo a la luz pública durante el verano. Durante la actividad, sin embargo, Pierluisi insistió en la necesidad de que se escuche lo que dijo “el pueblo” durante el verano, cuando se logró la renuncia de Rosselló.

Pierluisi rechazó que envié un mensaje contradictorio.

“He sido claro en cuanto a que la alternativa es nefasta. Las causas son más importantes que las aspiraciones individuales de cualquiera de nosotros. Apoyé al equipo del PNP como siempre lo he hecho”, dijo Pierluisi al referirse al proceso eleccionario del 2016. “Este verano tuvimos una situación que nadie esperaba. Fue muy dolorosa para todos nosotros los estadistas y los progresistas… he dicho en repetidas ocasiones que hizo lo correcto al renunciar”.

“Pero eso no quita que cuando llegan los momentos importantes en que el pueblo tiene que elegir a sus líderes, nosotros todos estamos claros”, agregó.

Cuando se le insistió sobre si apoyaba a Rosselló luego de lo que conoció del pasado gobernador, Pierluisi contestó: “ya lo he expresado y lo puedo repetir: no es contradictorio. Apoyé a Ricardo Rosselló, llevó a cabo su gobernación y en el verano tuvimos la decisión que enfrentamos… pero tenemos que movernos hacia al frente, mirar hacia el futuro y no quedarnos atascados en eso”.