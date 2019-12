El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, descartó este domingo haberle solicitado al abogado Armando Valdés que retirara su precandidatura a la alcaldía de San Juan, convirtiendo así a la senadora Rossana López como única candidata a la poltrona municipal.

“Yo no le pido a ningún candidato que retire su candidatura”, afirmó el senador popular, en respuesta a preguntas de la prensa.

“Si alguien puede distinguir lo que podría ser el legado que yo deje como presidente del partido popular, es que he sido justo con todos mis compañeros y mis compañeras, desde la gobernación hasta cualquier presidente y presidenta de comité municipal, nadie me ha visto cargando una candidatura contra la otra, porque yo reconozco el valor y el sacrificio de todos mis compañeros y compañeras en cada una de sus posiciones”, manifestó.

Torres indicó que Valdés y él mantuvieron un diálogo durante varias semanas, en el que discutieron las posibilidades del partido popular en la contienda por la alcaldía de San Juan. El presidente de la colectividad sostuvo que es normal que los aspirantes se acerquen a él y le soliciten un análisis suyo respecto a las posibilidades de cara a las elecciones de primaria y generales, así como de qué maneras el aspirante puede aportar al partido.

“Vimos los números, los discutimos, vimos el escenario”, relató Torres. “En ese diálogo el compañero entendía que era mejor dejar el paso y la vía libre a nuestra presidenta del Comité municipal Rossana López y que él se integrara a aportar como siempre lo ha hecho para el partido popular en otras instancias”.

“La conversación que tuve con Armando Valdés fue de realidad política de San Juan, la decisión la toma cada compañero o compañera”, reiteró el presidente del PPD.

El anuncio de Valdés el viernes surgió horas después de que los medios recibieran una convocatoria para una actividad el día siguiente, en la que el abogado oficializaría su aspiración.

“En los pasados días, he estado sosteniendo conversaciones con el presidente del PPD sobre mi candidatura a la alcaldía de San Juan. El senador Aníbal José Torres me pidió que la evaluara a la luz de los retos que enfrenta Puerto Rico y la colectividad de cara a las próximas elecciones. Por tal razón, y en respuesta a su llamado de unidad, he tomado la decisión de retirar mi candidatura", dijo Valdés a este medio.

No descarta otros cambios en aspiraciones bajo el PPD

A una semana de que culmine el periodo para la radicación de candidaturas, el presidente del PPD no descartó que haya más cambios o anuncios respecto a las posiciones de los aspirantes a las candidaturas a los distintos puestos electivos.

“Es parte del proceso, los candidatos y candidatas van a estar reevaluando cuál es la posición donde mejor le pueden servir al pueblo a tono con la realidad que viven y se dan cuenta cuando visiten los municipios, el apoyo que reciben del liderato del partido”, sostuvo en declaraciones a El Nuevo Día. “No me asombra que de aquí al día 30 podamos ver más cambios”, manifestó.

Las declaraciones del líder popular surgieron tras el anuncio del exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien se retiró de la carrera por la candidatura a la gobernación por el PPD para aspirar a un escaño por acumulación en el Senado.