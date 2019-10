En momentos en que la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, conocida también como (DMO, por sus siglas en inglés) intenta por la vía judicial no tener que entregar documentos sobre sus operaciones al representante popular Ángel Matos García, el también representante Néstor Alonso Vega radicó una medida que aumenta el presupuesto de la dependencia, le permite cabildear en la Legislatura y le concede una exención contributiva.

El rol del DMO, que opera con fondos públicos, es mercadear fuera de la isla a Puerto Rico como destino turístico. La Compañía de Turismo, ahora una oficina dentro del Departamento de Desarrollo Económico, se encarga del mercadeo dentro de la isla, pero tiene otras facultades como la atracción de convenciones a la isla y la negociación de contratos con líneas aéreas y de cruceros.

El proyecto de la Cámara 2303, radicado el 17 de octubre, busca aumentar de $25 millones a $35 millones el dinero que recibe el DMO para sus operaciones. Ese dinero sale de los recaudos del canon de habitación, que le generó a la Compañía de Turismo $72.9 millones el pasado año fiscal.

Otra disposición del proyecto consiste en que el DMO recibirá todo el dinero en exceso del recaudo del canon por habitación alcanzado en el año fiscal 2018-19, entiéndase sobre los $72.9 millones. Con estas enmiendas a la ley orgánica del DMO, se deja sin efecto un programa de pareo o fondo de equiparación en que la organización recibía $5 millones del gobierno si tenía la capacidad de generar esa misma cantidad.

Alonso Vega cita supuestos logros del DMO en la Exposición de Motivos de la medida para justificarla, como haber alcanzado $92 millones en ventas de convenciones y reuniones y que se lograra un incremento de 47% en los ingresos relacionados a la industria de turismo durante los primeros cinco meses del año corriente. El DMO también lanzó un nuevo sitio web.

"En su primer año, la Corporación (DMO) ha generado un impacto fundamental en la marca de Puerto Rico como destino al lograr crecimiento sustancial en la industria de turismo a pesar de tener fondos limitados", sostuvo Alonso Vega.

Con el proyecto propuesto, el DMO podría realizar labores de cabildeo en la Legislatura y dentro del poder Ejecutivo. También se le libera de pagar ciertos impuestos con que tiene que cumplir con el gobierno.

Al reaccionar a la radicación del proyecto, Matos García, portavoz popular en la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, instó a la directora de Turismo, Carla Campos, a que fiscalice y detenga el plan de cabildeo por los ejecutivos de la Organización de Mercadeo de Destino DMO, en la Asamblea Legislativa.

"En los pasadosdías personal del DMO ha visitado oficinas de mayoría y minoría en la Asamblea Legislativa buscando que se enmiende la ley 17 del 2017, con el propósito de eliminar el requisito de inversión privada para acceder a los $5 millones sin cumplir con el requisito de aportación del sector privado. ¿Cómo es posible que, a un año de gestiones con casos en los tribunales por negarse a entregar los contratos y el detalle de cómo se gasta el dinero y el turismo en su peor momento, se atrevan a quitarle a la Oficina de Turismo el sobrante del “room tax” que se usa como herramienta de apoyo al turismo local?", denunció Matos García.

“Emplazo a la Oficina de Turismo y su directora Carla Campos a ser más vocal con la fiscalización del DMO y oponerse a esta medida. La invito a que se corrija el error de haber eliminado la Compañía de Turismo de Puerto Rico. El tiempo ha demostrado que consolidar el mercadeo del país al Departamento de Desarrollo Económico, en vez de mejorar el turismo la ha sepultado en su peor momento", finalizó el representante Matos García.

De hecho, el viernes se cumple un mes desde que la jueza Lauracelis Roques Arroyo celebrara una vista argumentativa para atender una petición de mandamus radicada por Matos García contra el DMO. El 27 de septiembre, Matos García presentó una petición de mandamus enmendada y el DMO replicó con una solicitud de desestimación el 17 de octubre.

En el recurso legal de mandamus de Matos García, con el que se busca tener acceso a contratos, expedientes, documentos oficiales, planes e informes del DMO desde su creación en marzo de 2017, se hace un recuento de cómo se llegó al punto de recurrir al tribunal, que incluye una misiva del 10 de junio de Matos García en que solicita los documentos al DMO y cómo radicó también, a esos fines, la Resolución de la Cámara 1435. El 23 de junio el DMO, en una carta firmada por Brad Dean, principal ejecutivo del DMO, le contestó que estaban dispuestos a tener una reunión con el legislador, adjuntando con la comunicación una copia del reporte anual de la entidad.

El 12 de agosto, Matos García cursó una segunda carta al DMO alegando que el reporte anual no incluía toda la información solicitada y que le daba un plazo de 24 horas para entregar la documentación o, de lo contrario, acudiría al auxilio del tribunal. Un día después, Dean le replicó alegando que los abogados de la entidad le habían recomendado que no se entregara la información solicitada ya que la R. de la C. 1435 no había sido aprobada.

Matos García, quien también solicita los expedientes de subastas y solicitudes de propuestas otorgadas y adjudicadas por el DMO, además del listado de funciones del personal del DMO, plantea que la información es pública y de alto interés público, que el DMO opera con fondos públicos y que, al no proveer la información solicitada, viola la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de Información Pública (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019).

El representante legal del DMO, el bufete Pietrantoni, Méndez & Álvarez planteó en una carta a Matos García que el DMO es una entidad privada sin fines de lucro y que, por lo tanto, no se le considera ni un departamento, ni una agencia, una corporación pública o una instrumentalidad, dependencia o subdivisión del gobierno. Sostiene también que Matos García no tiene legitimación activa para el remedio solicitado, que solicita que se expida un mandamus contra figuras que no son funcionarios públicos y que solicita documentos que no son públicos.

Sí reconocen que el DMO es auditado por la Oficina del Contralor al recibir fondos públicos.

Acto seguido, recuerdan que la ley orgánica del DMO, la Ley 17-2017 especifica la “única” información que la corporación está obligada a someter y que el DMO así lo ha hecho. Sostienen también que la Junta de Directores del DMO aprobó una política que establece las condiciones bajo las cuales se divulgará información.

Junto con una carta que el bufete le hizo llegar a Matos García, se proveyó una lista de los 42 contratos bajo el reglón de promoción, ventas y relaciones públicas del DMO y los 30 de administración (ambos sin los montos), además de los 16 contratos en los que se llevó a cabo un proceso de subasta, un resumen de los cuatro contratos principales del DMO y una lista de los empleados y las posiciones que ocupan, aunque sin publicar los salarios.