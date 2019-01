El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, y su colega José "Memo" González, radicaron una resolución para investigar el aparente abandono, por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de la construcción de un elevado en la intersección de las carreteras PR-3 y PR-53 en Ceiba.

Los fondos para realizar la obra, $20 millones, fueron asignados al DTOP en el 2012, se indicó.

La Resolución de la Cámara 1256 sostiene que la principal obra de mitigación para atender el problema de inundaciones en la vía de rodajes es, precisamente, el elevado propuesto.

Según Méndez y González, la obra se detuvo debido a lo que se conoce como una orden de cambio solicitada por el DTOP.

"No obstante, los permisos requeridos para poder completar la obra no se han dado, los pagos requeridos no se han hecho, y los obreros han tenido que abandonar esa obra para poder trabajar en otras áreas para poder sustentar a sus familias. Se ha dicho que hay una deuda millonaria que el gobierno de Puerto Rico no ha querido pagar y esto ha provocado que se detenga esta importante obra de infraestructura para Fajardo, Ceiba y todo el Noreste de Puerto Rico", lee la exposición de motivos de la medida, en la que se añade que, al momento, no ha habido una respuesta concreta del DTOP.

Precisamente ayer, González presidió una vista pública en que tuvo de frente al secretario del DTOP, Carlos Contreras. Méndez también tuvo de frente a Contreras en la misma vista.

Con la resolución, le tocaría a las Comisiones de Transportación e Infraestructura -que preside González-, y de Desarrollo Integrado de la Región Este, realizar la investigación.

De hecho, Méndez anunció en febrero en un comunicado de prensa el reinicio de las obras de construcción del elevado.

Entonces, el líder legislativo solicitó a Contreras, que realizara una pesquisa para investigar el paradero de alrededor de $20 millones originalmente asignados al proyecto.

“Salimos de esa reunión con un compromiso del DTOP en que se comenzarán los trabajos en las próximas semanas y que ese puente será inaugurado antes del 2020. Esta es una obra de gran envergadura, para la cual se realizó una emisión de bonos de $20 millones en el 2012. Sin embargo, la pasada administración utilizó esos fondos para otras cosas y eso no se podía hacer. Por eso pedimos una investigación detallada", dijo Méndez al salir de una reunión con Contreras en febrero.