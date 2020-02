Caguas - La abogada Alexandra Lúgaro fue escogida este domingo como la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) durante una asamblea general en la que participaron sobre 1,400 miembros de la nueva colectividad política.

También fueron electos como candidatos a representantes por acumulación el profesor de historia y analista político, Néstor Duprey y la abogada Mariana Nogales.

La abogada y presidenta del MVC, Ana Irma Rivera Lassén y el profesor Rafael Bernabe fueron ratificados durante la asamblea como candidatos a senadores por acumulación. Mientras que la también profesora Zayira Jordán Conde fue ratificada como candidata a comisionada residente en Washington.

Quedaron sin el favor de los afiliados del MVC la activista social, Leslie Martínez, quien aspiraba a la gobernación y el asambleísta municipal de Moca, Ángel “Bebo” Ortiz, quien deseaba convertirse en uno de los dos candidatos a representante por acumulación. Ortiz solo obtuvo 193 votos frente a 952 que logró Nogales y 919 de Duprey, se informó.

Lúgaro, por su parte, obtuvo 1,043 votos mientras que Martínez fue avalada por 11 personas.

En su mensaje de aceptación de la candidatura, Lúgaro aludió a todos los eventos recientes que han marcado la historia de Puerto Rico como los terremotos recientes, el huracán María y los toldos que aún permanecen en miles de residencias y el éxodo masivo de los puertorriqueños.

“De todas esas tragedias hemos aprendido algo, que nuestra isla no carece recursos que todo se debe al saqueo salvaje de todos los que nos han gobernado. Descubrimos que somos más colonia”, afirmó Lúgaro.

“Este es solamente el principio de la victoriaque le daremos a nuestro pueblo el 3 de noviembre”, agregó.

Al presentarse en la asamblea, recordó que más de 175,000 electores la avalaron en las urnas en las elecciones del 2016 cuando fue candidata independiente a la gobernación. Ahora, Lúgaro dijo que el sentimiento de apatía hacia los políticos tradicionales la movió a formar parte del MVC.

“Este movimiento no me pertenece. Nos pertenece a todas y todos”, afirmó.

El MVC nació en marzo del año pasado y en diciembre pasado, luego de cumplir con la validación de 47,776 endosos de 47,406 requeridos por el Código Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones los certificó como un partido por petición con el derecho a presentar candidatos en las elecciones generales del 2020. El MVC decidió -a tono con el Código Electoral- escoger sus candidatos mediante el mecanismo alterno y no mediante primarias. Este es el mismo mecanismo que usa el Partido Independentista Puertorriqueño para escoger sus candidatos.

La asamblea se realizó en el Centro de Bellas Artes de Caguas y extendió por más de dos horas y media. Los trabajos estuvieron caracterizados por el orden, el respeto y el discurso fuerte y constante contra los gobiernos y administraciones que han estado a cargo de la isla.

“Queremos que esta asamblea nacional se luzca y quede sólida como el mensaje contundente que enviaremos por las urnas. El cambio va como el Movimiento Victoria Ciudadana”, estableció Rivera Lassén luego de que el representante y candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, abriera los trabajos.

La asamblea también sirvió para ratificar al comisionado electoral del MVC, Héctor Alejandro, quien fue nombrado al cargo por comité coordinador transitorio. Una vez ratificado y al aceptar el cargo, Alejandro reconoció que si le hubiera preguntado si quería designación, la hubiese declinado.

“(Pero) aquí no se trata de donde uno quiere estar sino de donde uno debe estar”, afirmó Alejandro.

El MVC también aprovechó para presentar sus candidatos a alcaldes -en algunos municipios- como Añasco, Ponce, Comerío y Rincón y sus candidatos a senadores y representantes por distrito. El grupo, reflejaba una amplia diversidad y una mayoría participativa de mujeres.

Previo a la votación, los aspirantes y los candidatos a ser ratificados se dirigieron a los participantes de la asamblea. El primero en hablar y el más aplaudido y ovacionado fue Duprey -junto a Rivera Lassén y a Lúgaro- fue puntual en decir que aspiraba a la Cámara de Representantes para combatir principalmente la corrupción, el amiguismo a la hora de las contrataciones gubernamentales y el inversionismo político.

“Yo no voy a la Cámara de Representantes a servirme. No lo necesito. Yo no vengo a la Cámara de Representantes a que me reconozcan. No lo necesito. Yo voy a la Cámara de Representantes a servir y a demostrar que se puede ser diferente, que se puede ser honesto, que se puede ser competente, que se puede trabajar por el servicio de la gente”, dijo Duprey mientras era vitoreado y aplaudido.

Recordó que cuando nació el MVC fue tildado como un “embeleco, un reguerete de gente, comunistas y colonialistas”.

Al igual que Rivera Lassén puntualizó sobre la diversidad, la inclusividad y la igualdad que mueve al MVC.

“Uno de los principios de Victoria Ciudadana es rechazar la exclusión o discrimen por sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, raza, filosofía de vida, diversidad funcional o posición socioeconómica. Rechazar el machismo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la xenofobia”, sostuvo la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogados.

“Tenemos que construir nuevas articulaciones políticas, sociales, culturales y económicas que reconozcan por igual nuestras diversidades y que desde el respeto y la dignidad de esas diversidades, y por esas diversidades, somos más fuertes”, agregó.

Rivera Lassén, Duprey, y Bernabe dejaron claro que creen y abogarán por una asamblea constitucional de status como medio para atender la situación política de Puerto Rico con Estados Unidos así como políticas basadas en el desarrollo humano y la equidad.

Bernabe, por ejemplo, precisó que busca llegar al Senado para revocar la reforma laboral que aprobó la administración de Ricardo Rosselló Nevares y que aún está vigente. También dijo que trabajará para auditar y cancelar la deuda “ilegítima, corrupta inconstitucional y odiosa”, y para ponerle fin al presupuesto -con fondos estatales- asignado a la Junta de Supervisión Fiscal, ese organismo que lo que hace es estrangularnos como país”.

Nogales se expresó en contra del éxodo masivo de puertorriqueños impulsado, según dijo, por las políticas gubernamentales. Al destacar su activismo en temas que abogan por la justicia social, recalcó que busca llegar al Senado para abogar por las mujeres, los universitarios y la población más desventajada.

“Usted se imagina lo que va a pasar en la Legislatura si yo no le tengo miedo a la Fuerza de Choque, menos a los legisladores que están allí sentados”, sentenció Nogales.

La candidata a comisionado residente aprovechó el evento para hablar de su hoja de vida y puntualizar que es madre de cinco hijos, abuela de cuatro nietos y profesora de Ciencias de Computadora en la Universidad Politécnica con un doctorado en Interacción Humano-Computadora de la Universidad Estatal de Iowa.

Hizo hincapié en que todo lo que se propone lo logra y que no va al Congreso “como republicana o demócrata, como todos los que han estado en esa posición en el pasado sino como puertorriqueña. Luchando por la justicia para todos los puertorriqueñas y puertorriqueños”.