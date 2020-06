El anuncio que hizo ayer la gobernadora Wanda Vázquez, como parte de su mensaje de estado de situación y presupuesto, de que el gobierno ampliará la base de la cubierta del Plan Vital para incluir a 200,000 personas que hoy no tienen plan médico, causó un mar de dudas durante la vista de presupuesto de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

Vázquez, quien fue categórica en que había alcanzado ese logro, no explicó en el mensaje cómo lo alcanzó y Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal tampoco tuvo respuestas concretas a preguntas de los representantes Antonio Soto y Juan Oscar Morales.

“Soy partidaria de un sistema de salud que sea accesible y equitativo. No hay razón para que en pleno siglo XXI existan ciudadanos que no posean un plan de salud privado, porque no puedan pagarlo, pero tampoco pueden beneficiarse del Plan Vital. Por eso, hoy les anuncio que hemos ampliado la base de la cubierta del Plan Vital para incluir a 200,000 puertorriqueños que hoy no tienen plan médico” sostuvo Vázquez durante su discurso.

Sin embargo, Marrero rechazó que la gobernadora haya dicho que se había tomado la determinación de incluir a 200,000 personas en el Plan Vital.

El representante Soto fue uno que reconoció haber entendido precisamente eso.

“Ayer hubo una proyección, un anuncio de que se iban a incluir 200,000 vidas adicionales en el Plan Vital. La primera respuesta que nos dieron hoy es que se utilizarían fondos federales de CMS, pero hay una inquietud porque los fondos federales serían de CMS y hay una inquietud porque para utilizar esos fondos tienes que pedir autorización”, dijo Soto a la prensa.

Soto le solicitó a Marrero que se certifique la fuente de dinero para la iniciativa que anunció ayer la gobernadora y que igualmente demuestre que el dinero puede ser utilizado para dicho fin.

“Lo más preocupante es que Cares Act no es una fuente de dinero recurrente y, por consiguiente, se pudo haber dado la proyección pública de que se van a incluir 200,000 vidas en el Plan Vital y crear la expectativa de que a futuro estarán cubiertos, pero sin es con Cares Act no vas a tener esa cubierta todos los años”, señaló Soto.

Durante la vista, Marrero indicó, inicialmente, que la inclusión de este grupo de personas en el Plan Vital se lograría con fondos de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), pero Morales le recordó que para eso el gobierno necesitaría autorización. Mientras Morales hablaba con la prensa tras salir de la vista pública, Marrero corrigió en la vista pública el dato e indicó que el dinero saldría del estímulo económico legislado bajo la Ley Cares, lo que no es posible ya que no se trata de dinero recurrente.

En un aparte con la prensa, Marrero sostuvo que Vázquez realmente se refería a un esfuerzo que se realiza para que CMS modifique sus parámetros de pobreza y, de concretarse, lograr que más puertorriqueños cualifiquen para Plan Vital. No ofreció un cálculo de cuánto dinero adicional se requeriría en fondos federales para añadir 200,000 personas a la cobertura.

Sin embargo, Vázquez nunca mencionó CMS ni los cambios a los parámetros de pobreza. Sí mencionó, sin muchos detalles, que había comisionado un estudio para tratar de garantizarle una cubierta médica a personas que hayan perdido su empleo a causa de la pandemia de COVID-19.

“Es un objetivo puntual. Ver cómo, a través de los requisitos y los fondos del Coronavirus Fund, podemos atender esa necesidad descubierta”, dijo Marrero al referirse a una iniciativa que sería temporera, ya que no se trata de fondos recurrentes.

“Es distinto a la enmienda que se quiere hacer al plan estatal de CMS para incrementar el nivel de pobreza y ampliar la base”, añadió.

¿A qué se refirió la gobernadora en el mensaje?, se le preguntó.