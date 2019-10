El representante Guillermo Miranda informó hoy que renuncia a su puesto en la Cámara de Representantes, ante el escándalo tras despedir a una empleada de su oficina por presuntamente no cooperar con la compra de una libreta de rifas para la recaudación de fondos de la candidatura a la reelección del legislador por el Distrito 12.

“Me comuniqué con el presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez, para notificarle que el próximo lunes, 28 de octubre presentaré mi carta de renuncia como representante. La misma será entregada en la Secretaría de la Cámara", informó Miranda en un comunicado.

Precisamente hoy, Méndez anticipó que se reuniría esta tarde con el legislador para solicitarle la renuncia. "Mi recomendación es que debe presentar su renuncia al cuerpo (legislativo)... la mejor opción para el compañero y el cuerpo que represente es su renuncia", sostuvo Méndez al salir de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza.

Las expresiones del líder de la Cámara surgen luego de que la Comisión de Ética de ese cuerpo legislativo evaluara el contenido de la grabación de una llamada telefónica entre Miranda y su exempleada Ivette Sierra Vivas. En el audio se escucha a Miranda justificar el despido efectuado por su director de oficina en el Capitolio, Francisco “Paco” Cruz Rivera, por entender que Sierra Vivas no estaba “poniendo de su parte para el comité”.

“Paco me llama y me dice que tú no quieres poner de tu parte con la libreta.... le dije a Paco que tomara decisiones y que, si tenía que disponer, que disponiera (sic) porque hay que seguir disciplina y hay seguir la ley donde todos aquí nos estamos beneficiando de todo. Todos somos un equipo como yo mismo dije. Y parece que Paco tomó la decisión de que, si no vas a ser parte del equipo, vas a estar fuera”, dijo Miranda durante la llamada a la que El Nuevo Día tuvo acceso.

En la llamada, se escucha a Sierra Vivas denunciar que una empleada le entregó las libretas de rifa en horas laborables.