Nota del editor: tercera entrega de La Encuesta de El Nuevo Día. A lo largo de esta semana, publicaremos diferentes resultados de manera alterna entre la plataforma digital y el diario impreso.

Aunque la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, se percibe como la líder principal del Partido Popular Democrático (PPD), los afiliados de esa colectividad están más inclinados, en un 30%, a votar en una primaria a la gobernación por el pasado candidato a ese cargo, David Bernier, que por la ejecutiva municipal, quien tendría un 28% de respaldo, según La Encuesta de El Nuevo Día.

Los resultados de La Encuesta reflejan prácticamente un empate entre ambos líderes populares. A la fecha de hoy, Bernier no ostenta ningún cargo público ni ha expresado que se lanzará a la contienda electoral, pero tampoco lo ha descartado. Su nombre ha surgido en la discusión pública principalmente porque varios alcaldes lo han mencionado como el candidato que prefieren para el 2020.

Cruz, en cambio, anunció el pasado 22 de marzo que buscará ser la candidata popular a la gobernación. Los demás candidatos medidos en esta encuesta para las primarias del PPD también han expresado su interés por estar en la papeleta de la gobernación bajo la insignia de la Pava.

El resto del voto popular se dividiría entre un 15% para el senador Eduardo Bhatia, un 8% para el abogado Roberto Prats, un 4% para el alcalde de Comerío, Josian Santiago; 3% para el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri; y 2% para el exsecretario del Departamento de Hacienda Juan Zaragoza.

Un 2% dice que votaría por otro candidato, otro 2% no votaría y un 6% se muestra indeciso en este momento.

En el caso de los no afiliados, 16% favorecería a Bernier, 9% apoyaría a Bhatia y 7%, a Cruz. En tanto, el 31% no votaría en esta primaria y el 17% está indeciso.

La Encuesta de El Nuevo Día más reciente se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas por toda la isla, casa a casa, con una muestra representativa de 1,000 participantes elegibles para votar. De estos, 963 dijeron que están inscritos para votar.

Certeza de votar

Entre los afiliados al PPD, si Bernier fuese el candidato a la gobernación por esa colectividad en las elecciones del 2020, un 43% dice que sería “casi seguro” que votaría por él.

Este nivel de certeza máxima compara favorablemente para Bernier contra el 31% obtenido por Cruz, el 15% de Bhatia y el 11% de Prats.

De hecho, dos de cada tres populares, el 67%, dicen que “casi seguro” o “probablemente” votarían por Bernier si fuese el candidato a la gobernación por ese partido, frente a un 52% que se siente igual con Cruz, un 49% con Bhatia y un 42% con Prats.

Líder máximo popular

Entre los participantes de La Encuesta, 21% opina que la alcaldesa de San Juan es la líder máxima de esa colectividad y el 18% piensa que es Bernier. Bernier fue secretario de Estado el cuatrienio pasado y, en 2016, no consiguió llegar a La Fortaleza al perder por un margen de 2.93% frente al candidato del Partido Nuevo Progresista y hoy gobernador, Ricardo Rosselló.

En tanto, 10% le atribuye un mayor liderato al senador Bhatia y el 6% mencionó al exgobernador Alejandro García Padilla. Asimismo, en La Encuesta, realizada entre el 24 y 28 de abril, el 9% de los encuestados señaló al hoy fenecido Rafael Hernández Colón como el líder máximo del PPD.

Ahora bien, entre afiliados al PPD, los porcentajes cambian. Al frente en la métrica de líder máximo del partido también se coloca Cruz, pero con 30%, seguida, otra vez, por Bernier con 23%.

El 11% le atribuyó ese liderato a Hernández Colón -quien falleció el pasado jueves-, el 9% a Bhatia, el 8% a García Padilla y el 7% a la precandidata a la alcaldía de San Juan Rossana López.

En el grupo de los no afiliados, la alcaldesa también domina, con 19%, aunque un 21% de ese sector no afiliado cree que en este momento el PPD no tiene un líder máximo.

Capacidad para dirigir

En la base total, Bernier y Cruz obtienen 23% cada cual en la pregunta de quién tiene mayor capacidad para dirigir el PPD. Bhatia tiene 17%, Prats 7% y García Padilla 6%.

No obstante, entre los populares, Cruz aventaja a Bernier por cuatro puntos porcentuales, 35% sobre 31%. Bhatia se ubica tercero con 16% y Prats cuarto con 7%.

Entre no afiliados, Bernier y Cruz están en total paridad, con 16% cada uno, mientras que un 25% dice que no hay un líder con mayor capacidad para dirigir ese partido.

Dominio de la discusión pública

En una nueva pregunta que se incluyó por primera vez en esta edición de La Encuesta de El Nuevo Día, se les preguntó a todos los participantes quién lleva la voz cantante en el PPD sobre temas del momento. Las posibles contestaciones incluían a Cruz, Bhatia, Prats, García Padilla, Bernier, otros candidatos o ningún candidato.

En la base total de participantes, las asociaciones principales favorecen a la alcaldesa, aunque en ocasiones tiene paridad estadística con Bernier y Bhatia.

Cruz logra su mejor asociación con el tema de la situación económica, con un 26% que opina que es ella quien atiende mejor este tema, frente a un 19% que logra Bernier y un 17% de Bhatia.

Entre los afiliados al PPD, las asociaciones de Cruz son más sólidas en la mayoría de los temas.

Por ejemplo, un 38% de estos afiliados dice que es la alcaldesa quien lleva la voz cantante sobre la situación económica del país, comparado con 25% que opina que es Bernier y el 17% que cree que lo hace Bhatia.

En el tema de las relaciones con Washington, un 35% de los afiliados al PPD piensa que Cruz es la líder, comparado con 28% para Bernier y 19% para Bhatia. Desde el paso de los huracanes en el 2017, la alcaldesa de San Juan se ha expresado frecuentemente y en distintos foros en los Estados Unidos sobre la respuesta del gobierno estadounidense a la situación de emergencia en la isla y ha sido el presidente Trump el principal protagonista de sus críticas.

Buena percepción

En las filas del PPD, un 82% dice que tiene un sentir “muy” o “algo positivo” hacia Bernier, quien corrió como candidato a la gobernación por ese partido en las elecciones del 2016. Un 9% se siente “neutral” hacia su figura, mientras que otro 9% de los populares tiene sentimientos “muy” o “algo negativos”.

Mientras que el PPD, como organización política, logra un 81% de sentimientos positivos en la base de sus afiliados. Esto significa un aumento de 13 puntos contra La Encuesta de noviembre de 2018, cuando obtuvo 68% de sentir positivo.

En tercera posición en el renglón positivo se encuentra el exgobernador García Padilla con 62%, seguido por los precandidatos a la gobernación, Prats con 60%, así como Bhatia y Cruz con 54% cada uno.

La alcaldesa de San Juan registró un incremento de 15 puntos en su sentir positivo, mientras que Bhatia aumentó por tres puntos en el renglón positivo.

Otras figuras evaluadas en La Encuesta actual, incluyendo otros precandidatos a la gobernación, así como Bernier, no fueron medidas en la edición de noviembre del año pasado.

Mayor influencia

Entre todos los participantes, sin importar su afiliación política, la alcaldesa de la ciudad capital y el doctor Bernier están en paridad estadística como las figuras que tienen la mayor influencia política dentro del PPD, con 24% y 23%, respectivamente

Les siguen el senador Bhatia, con 17%, el exsenador Prats, con 8%, y el exgobernador García Padilla, con 6%.

Los resultados cambian entre afiliados declarados al PPD. En este subgrupo, Cruz domina con 36%, mientras que Bernier se distancia en segunda posición, con 28%. Bhatia se ubica tercero con 14%, seguido por Prats con 8%.