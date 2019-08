La mayoría legislativa en el Senado está reunida en la oficina del presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, para discutir la nominación de Pedro Pierluisi a la secretaría del Departamento de Estado.

De ser confirmado, Pierluisi asumiría la Gobernación del país por los próximos 17 meses. Al momento, el ex comisionado residente no cuenta con los votos necesarios en el Senado.

La oficina de Rivera Schatz, así como las puertas que dan acceso a la Galería de los Presidentes, permanecen custodiadas por oficiales de seguridad de El Capitolio. Mientras, los portones permanecen cerrados.

El Nuevo Día observó la llegada de los senadores penepés Henry Neuman y Larry Seilhamer, pero al estar cerrada la oficina, la prensa no tuvo acceso a ellos.

Mientras, a su llegada, Zoé Laboy reafirmó su posición de que no emitiría juicio sobre el nominado hasta tanto hable con él y aclare unas dudas que tiene. Entre esas dudas está su agenda contra la corrupción gubernamental y si, entre otras cosas, va a defender las pensiones de los servidores púbicos ante la Junta de Supervisión Fiscal.

"Tengo que responder dependiendo de las contestaciones que el licenciado Pedro Pierluisi vea las preguntas que yo tengo y que otros compañeros pudieran tener", dijo al ser abordada sobre si votará a favor del designado.

Igualmente, señaló que solicitaría la celebración de una visita pública. "Esto es único. Nunca habíamos tenido un gobernador que renunciara, no habíamos tenido hasta este un momento un gobernador que va a ocupar una silla sin haber sido electo por el pueblo, así que es mi parecer que por lo menos debemos llevar a cabo una visita pública", señaló Laboy.

Recordó, no obstante, que solicitud dependería de la determinación del caucus "y no de una senadora en particular". De no dársele paso a esa determinación, procuraría una reunión con Pierluisi.

Por su parte, el senador Miguel Romero el otro legislador que estuvo disponible para la prensa- alegó que tampoco tiene una postura prehecha. Sí dijo que "simpatiza" con él.

"Ahora es un momento histórico en Puerto Rico y yo quisiera que una persona que tenga un absoluto compromiso con Puerto Rico y eso va a requerir examinar, evaluar lo que él ha hecho... que esté bien claro que se debe a Puerto Rico", puntualizó Romero.

"Tenemos hasta mañana. Aquí lo importante es que el proceso sea uno transparente, que si hay dudas se puedan contestar y que seamos objetivos en todo este proceso", reiteró.

La sesión extraordinaria está convocada para las 11:00 a.m.

Por su parte, el representante Jorge Navarro indicó a su llegada a la sesión que aún evalúan si habrá una vista pública para atender la nominación. No obstante, recordó que el reglamento de la Cámara establece que la convocatoria al designado debe hacerse con 24 horas de anticipación.