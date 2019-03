Era una “metáfora”. De esa forma el gobernador Ricardo Rosselló Nevares justificó sus polémicas expresiones que se dieron a conocer ayer durante una entrevista con CNN sobre “pegarle un puñetazo en la boca” al bully, refiriéndose al presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Relacionados: Rosselló de frente contra Trump: “Si el bully se acerca, le pegaré un puñetazo en la boca”

“Ciertamente es una metáfora de cómo se siente el pueblo de Puerto Rico tras las injusticias, la falta de acción que se está tomando y la falta de caracterización que se está haciendo sobre la recuperación en Puerto Rico”, explicó esta mañana el gobernador en entrevista con el programa Despierta América de Univisión.

Rosselló Nevares se refería a la advertencia que le lanzó al presidente durante una entrevista con Jim Acosta a preguntas sobre el trato que han recibido sus principales asistentes por parte de oficiales de la Casa Blanca. “Si el bully se acerca, le pegaré un puñetazo en la boca”, dijo Rosselló Nevares en la entrevista transmitida ayer, al tiempo que añadió que “sería un error confundir la cortesía con el coraje”.

In an exclusive interview with CNN’s Jim @Acosta, Puerto Rico Gov. Ricardo Rosselló said he would not sit back and allow his officials to be bullied by the White House.



"If the bully gets close, I'll punch the bully in the mouth," Rosselló said. https://t.co/49LKvDaYFf pic.twitter.com/rkD2CVtdPu — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) March 28, 2019

El mandatario reiteró hoy que solo manifiesta una preocupación por recientes expresiones de Trump sobre el presunto mal manejo de fondos para mitigar la crisis a causa del huracán María.

Medios noticiosos han reseñado recientes expresiones del presidente en las que se opone a otorgar nuevas ayudas a la isla y comparando el dinero que se le ha entregado a Puerto Rico con el que se la dado al estado de Texas.

Rosselló Nevares vociferó nuevamente su frustración al no poder concretar una reunión con Trump, que dice ha solicitado en varias ocasiones, para discutir los esfuerzos de recuperación en la isla.

“Yo lo que quiero es que él sepa y que el mundo sepa que, aunque estamos trabajando duro para la recuperación de Puerto Rico, los recursos no están fluyendo de manera igual y los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda clase”, señaló.