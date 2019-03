Washington - El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, aseguró hoy que no tuvo acceso a información confidencial de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, cuando entró al sistema que sirve al Centro de Servicios Integrados (CSI) a mirar el tiempo de espera de los que el lunes hicieron trámites referentes a su licencia de conducir.

Rivera Marín publicó en su cuenta de Twitter y luego borró, una foto en la que se le ve mirando la pantalla de la aplicación turnos.pr en el que aparece el nombre de Cruz y otros ciudadanos.

Cuando vio la foto en Twitter, la alcaldesa Cruz, quien acaba de lanzar su aspiración a la candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, afirmó que temía que se le estuviera “carpeteando” desde la oficina de Rivera Marín.

“La única información que hay ahí es cuánto tiempo esperaste…Es una pantalla que miro todos los días”, dijo Rivera Marín, quien esta mañana presenció la audiencia de un subcomité del Congreso ante el que declaró el secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Fernando Gil Enseñat.

El secretario sostuvo que acudió a la pantalla de tuturno.pr después de haber visto que la alcaldesa resaltó que renovó su licencia de conducir en una hora y cinco minutos.

“La idea de que el Sec(retario) de Estado @DeptEstadoPR pueda hacer un tweet con información de una transacción que debe ser confidencial suena a “carpeteo electrónico”. El Sec(retario) debe explicar si mis transacciones gubernamentales están siendo monitoreadas”, tuiteó la alcaldesa Cruz.

