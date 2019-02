El nombramiento de Raúl Maldonado como secretario del Departamento de Hacienda dependerá de que el Departamento de Justicia envíe una misiva al Senado descartando categóricamente que el funcionario no es investigado por la dependencia gubernamental.

De esta forma, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, adelantó hoy en entrevista radial (Notiuno - 630 AM) que deberá discutir el nombramiento de Maldonado con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, si en efecto hay una investigación abierta.

“Si no nos contestan, de forma categórica, categórica con un no… digamos que alguna agencia diga que sí está siguiendo investigado (Raúl Maldonado), pues nos sentaríamos con el gobernador (Ricardo Rosselló Nevares). Si no nos contestan con un sí o no, el Senado interpretará esa carta conforme a lo que la mayoría de nuestra delegación interprete, y también eso detendrá la consideración del nombramiento. Es muy sencillo”, dijo el legislador.

El Senado recibió ayer el nombramiento de Maldonado, según su registro electrónico.

El Nuevo Día reveló hoy que el contrato que Maldonado otorgó a la empresa OPG Technology Corp. durante su primera incumbencia en la secretaría de Hacienda está bajo escrutinio del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Justicia también investiga este contrato.

El 27 de enero Rosselló Nevares anunció la designación del licenciado como secretario de Hacienda al tiempo que ejercerá las funciones de Chief Financial Officer (CFO) y director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Ante este nombramiento y los cuestionamientos sobre las contrataciones otorgadas bajo su incumbencia, Maldonado insistió en que siempre se inhibió de todos los contratos que beneficiaban a su hijo.