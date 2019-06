“Se queda adentro o no hay presupuesto”.

Aunque está esperanzado en que se lleguen a acuerdos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo hoy, jueves, que no aprobará el presupuesto para el próximo año fiscal si el mismo no incluye -en su proyecto principal- los $286 millones para el pago de las pensiones y de la reforma de salud de los municipios.

“No hay ninguna razón para separarlo. Si está todo en el presupuesto tienen que firmar el presupuesto o vetarlo. Separado, pueden vetar una cosa y la otra permitirla y no hay ninguna razón para separarlo”, sostuvo.

El presupuesto de gastos del gobierno para el próximo año fiscal 2019-2020 fue remitido el martes a un comité de conferencias luego que el Senado enmendó sustancialmente la versión de la Cámara que había aprobado el lunes las asignaciones para el Pay as You Go y el plan de salud de los municipios en una resolución aparte, lo que acercaba el monto del presupuesto con cargo al fondo general por unos $9,188,633 millones a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por $9,051,118 millones.

El martes, sin embargo, Rivera Schatz enmendó la versión de la Cámara de Representantes para incluir en la medida principal del presupuesto la asignación de $286 millones del pago de las pensiones municipales (Pay as You Go) y de la reforma de salud de los municipios, estipulados en la resolución conjunta de la Cámara 505.

“Si se resuelve hoy y lo podemos aprobar mañana, pues mejor…”, expresó Rivera Schatz.

A preguntas de si entendía que la acción del presidente de la Comisión de hacienda de la Cámara, Antonio Soto, de separar el dinero del pago de las pensiones y del plan de salud del Gobierno tenía como propósito aprobar un proyecto más cercano al propuesto por la JSF, respondió que “posiblemente”. “Será por eso que no me gusta”, agregó.

Legisladores se reunieron hoy, jueves, en La Fortaleza para tratar de subsanar las diferencias que mantienen el proyecto en comité de conferencias. “Espero que en la tarde de hoy se haya discutido todo y estemos de acuerdo, sino estamos de acuerdo, pues ya veremos qué pasa. El pay as you go tiene que estar en el presupuesto… para nosotros es cardinal, tiene que estar en el presupuesto”, insistió.