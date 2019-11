El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, radicó una querella ética contra el senador Abel Nazario, luego de que hoy al mediodía este último reiterara que no renunciaría a su cargo tras ser acusado por corrupción.

En el documento, ponchado en las 2:31 p.m. en la oficina del presidente de la Comisión de Ética del Senado, Ángel 'Chayanne' Martínez, Rivera Schatz se ampara en una disposición del reglamento del Senado que le permite hacer referidos a la citada comisión aunque no tenga propio y personal conocimiento de los hechos.

Rivera Schatz acompaña su querella con el pliego acusatorio de fiscalía federal contra Nazario y otros siete individuos.

El proceso en la Comisión de Ética del Senado comienza con una evaluación de un panel de ciudadanos, que tendrá la facultad de determinar si hay mérito suficiente para que la querella presentada sea atendida por el pleno de la Comisión.

Nazario afirmó esta tarde que no renunciará a su escaño en el Senado, a pesar de que Rivera Schatz le solicitó su renuncia, luego de que el legislador fuera arrestado y acusado por segunda vez por un gran jurado federal.

✉ Email Abel Nazario sale del Tribunal Federal en San Juan tras ser arrestado en la mañana del miércoles, 6 de noviembre de 2019, por cargos de robo y soborno en relación con programas que reciben fondos federales. (Luis Alcalá del Olmo)

Otras siete personas fueron arrestadas, al igual que Nazario, en conexión con el supuesto esquema de fraude. (Luis Alcalá del Olmo)

Claribel Rodríguez Canchani fungía como directora de Recursos Humanos del Municipio y laboró como subcomisionada de la Policía, aunque no se especificó de qué municipio. (Xavier J. Araújo Berríos)

Humberto Pagán Sánchez se identificó como empleado de Recursos Humanos de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden). (Alex Figueroa Cancel)

Kelvin Ortiz Vergara indicó que se desempeñaba como técnico en justicia criminal. (Alex Figueroa Cancel)

Ramón Enrique Martes Negrón sostuvo que su posición era director del Centro de Servicios Integrados de Ciales y aspirante a la alcaldía de Ciales. (Alex Figueroa Cancel)

Juan Rosario Núñez se identificó como empleado de respuesta de emergencias en Aguas Buenas. (Alex Figueroa Cancel)

Eric Rondón Rodríguez sostuvo ante la magistrada Silvia Carreño que se desempeña como emplazador. (Alex Figueroa Cancel)

En la acusación, todos fueron identificados como empleados no regulares del Municipio de Yauco mientras Nazario fungió como alcalde, específicamente entre el 2014 y 2016. (Alex Figueroa Cancel)

En esta foto del 12 de septiembre de 2018, Nazario fue procesado a su entrada al Tribunal Federal de Hato Rey. (Alex Figueroa Cancel)

El senador, en conferencia de prensa el 12 de septiembre de 2018, sostuvo que no se robó nada y que no renunciaría a su escaño. (Gerald López Cepero)

Sin embargo, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares le solicitó la renuncia y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lo removió de las comisiones a su cargo. (Gerald López Cepero)

Nazario llevó a cabo, el 10 de octubre de 2018, una de varias actividades de recolección de fondos para pagar por su defensa ante los cargos federales. (Luis Alcalá del Olmo)

Sobre 300 personas asistieron a la actividad en el embalse Susúa de Yauco. Entre un radiomaratón y esta actividad, el exalcalde dijo que recolectó sobre $30,000. (Luis Alcalá del Olmo)

Tal y como hizo en el 2018, Nazario llevó a cabo el 6 de noviembre de 2019 una conferencia de prensa en la cual expuso su inocencia y presentó documentos. (Vanessa Serra Díaz)

Sin embargo, en esta ocasión, Rivera Schatz le solicitó la renuncia (acto que Nazario rechazó), y radicó una querella ante la Comisión de Ética del Senado. (Vanessa Serra Díaz) Facebook

“Yo soy inocente, los inocentes no renuncian”, sostuvo a su salida del Tribunal federal, en Hato Rey, luego de comparecer a su vista inicial ante la magistrada Silvia Carrillo.