Los paralelismos entre las figuras de Mabel Cabeza Rivera y Surima Quiñones, en lo que concierne al rol que jugaban dentro del Departamento de Salud y la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia (Adsef), respectivamente, son notables, no solo en lo que concierne al poder que ejercieron desde sus cargos, sino también en el aparente manto de protección que les cobija -o cobijaba- desde La Fortaleza.

El representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló conoce bien el caso de Quiñones ya que, como presidente de la comisión especial de la Cámara de Representantes, creada para investigar la respuesta del gobierno a la crisis de los temblores en el suroeste, escuchó el testimonio de la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, quien entiende que fue despedida por la gobernadora Wanda Vázquez tras ella haber sancionado con una suspensión sumaria a Quiñones por supuestas irregularidades en la distribución de suministros.

En el caso de Cabeza Rivera, la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, dijo que no estaba satisfecha con su desempeño, por lo que tan pronto fue nombrada secretaria interna, procedió a despedirla. Sin embargo, tras su decisión recibió órdenes de La Fortaleza para que firmara el destaque de Cabeza Rivera a la Mansión Ejecutiva.

Según un portavoz de La Fortaleza, ya Cabeza Rivera no trabaja allí tampoco.

"Puedo concluir que hay paralelismos en el sentido de que se crea una estructura por debajo de los secretarios de agencias, que no tienen todo el control y hay personas en posiciones clave que toman las decisiones en áreas como contratos y determinaciones administrativas que les corresponden a los secretarios", dijo Rodríguez Aguiló en entrevista con El Nuevo Día.

En ambos casos, tras las funcionarias ser disciplinadas, se recibieron contra órdenes desde La Fortaleza para protegerlas. En el caso de Quiñones, el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, le ordenó a Andújar dejar sin efecto la sanción y en el caso de Cabeza Rivera, a Quiñones de Longo se le ordenó firmar el destaque en La Fortaleza.

"Aquí hay un comportamiento de protección de algunas personas en Fortaleza. Protegen esas estructuras paralelas", agregó el representante al destacar cómo la gobernadora se negó contestarle a una periodista de Telenoticias ayer si había indagado sobre una supuesta orden que recibió Quiñones de Longo de La Fortaleza para que firmara un contrato multimillonario de ventiladores.

"Me preocupa a mí y nos debe preocupar a todos en Puerto Rico. Hay estructuras paralelas en la toma de decisiones en la agencia, se autoriza la erogación de fondos públicos, contratos, movimientos de personal, equipo, medicamentos o suministros y lo autorizan personas que no responden a las autoridades nominadoras", dijo Rodríguez Aguiló, quien no quiso colocar en esa lista de figuras con influencia a Alberto Velázquez Piñol, quien supuestamente era la figura que realmente tenía el control de la Administración de Seguros de Salud con anuencia de La Fortaleza del pasado gobernador Ricardo Rosselló.

Velázquez Piñol fue acusado a nivel federal por corrupción.

El caso de Surima Quiñones

En una vista pública en la Cámara el 31 de enero, Andújar acusó a Quiñones de trabajar de manera "independiente” como jefa de Adsef y de no ser responsiva a las solicitudes de información que le hacía. Además, según Andújar, Quiñones permitió que se distribuyeran alimentos en áreas no afectadas por los temblores del suroeste y tampoco siguió con los criterios establecidos para esa repartición de suministros.

Presuntamente Quiñones empleó criterios políticos para favorecer figuras que apoyan la candidatura primarista a la gobernación de Wanda Vázquez.

Andújar también desconocía de quién Quiñones recibía instrucciones.

“Se le hacían los requerimientos de información para tener visibilidad de lo que estaba sucediendo y en la medida que venía la información, de una manera un poco no tan detallada como se necesitaba, dificultaba la relación con el Secretariado”, sostuvo Andújar a la prensa el día de la vista.

“Había varias alegaciones y no he querido entrar en el contenido… en términos generales es que no se estaban siguiendo los reglamentos y se estaban dejando damnificados sin las ayudas por estar redirigiendo a otras áreas contrario al reglamento”, agregó la extitular.

El proceso disciplinario administrativo contra Quiñones ya concluyó en Familia, pero su resultado no ha sido compartido con ella.

El secretario interino de Familia, Eddie García Fuentes, se comprometió con la comisión especial de la Cámara en entregar al cuerpo legislativo el informe que resume el proceso disciplinario contra Quiñones.

"Lo que nos dijo (García) es que falta el trámite de sentarse con la parte (Quiñones para discutir el informe. Cuando eso ocurra él me va a llamar para coordinar la entrega del informe a la comisión", dijo Rodríguez Aguiló. "Eso está en trámite y va a ocurrir", insistió.

De hecho, durante una vista pública en la Cámara el 5 de febrero, la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, reveló que la agencia que dirige que estaba investigando las alegaciones de Andújar.

"Hay dos investigaciones separadas", dijo Longo Quiñones al referirse a la investigación sobre el mal manejo del almacén del Negociado de Manejo de Emergencias de Ponce y la investigación sobre mal manejo de suministros del Departamento de la Familia.

El caso de Cabeza Rivera

Quiñones de Longo ha descrito a Cabeza Rivera como la mano derecha del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, como una incompetente y como la figura que contrataba familiares -incluyendo a su hermana- y amistades en la dependencia y como la persona que llamó a La Fortaleza tras ser despedida por Quiñones de Longo.

La ahora también extitular de Salud llegó a decir que Cabeza Rivera no era indispensable y que si ella se quedaba en la agencia, la doctora renunciaba al cargo de secretaria interina.