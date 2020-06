La senadora y candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López, catalogó este domingo de "ambivalente" la forma en que su contrincante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, manejó las denuncias sobre discrimen contra la candidata a la gobernación de esa colectividad, Alexandra Lúgaro.

“Conociéndolo, ya que él militó en el Partido Popular Democrático, me extraña la manera ambivalente en que ha manejado este caso, siendo Lúgaro su jefa política. En muchísimos otros casos Manuel ha sido muy locuaz, a diferencia de esta situación tan lamentable", sostuvo la senadora a través de un comunicado de prensa.

Las expresiones de los líderes del MVC sobre este tema fueron limitadas hasta que el viernes la presidenta de ese partido, Ana Irma Rivera Lasén, dio un espaldarazo a Lúgaro luego de que se hizo pública una demanda contra la empresa de su madre por alegaciones de discrimen contra la exdirectora de Finanzas de la compañía América Aponte & Associates, Virginia Hernández, quien es oriunda de República Dominicana.

El liderato del MVC concluyó el viernes a través de unas declaraciones escritas que Lúgaro no es una persona racista ni xenófoba. López, por su parte, cree que esa decisión la tendrán que cargar "hasta el día de las elecciones".

“Desde que se hizo pública dicha determinación, preferí esperar a que los líderes de ese movimiento se expresaran antes de emitir una opinión. Salta a la vista la doble vara con que se ha tratado este caso, pues la reacción fue muy distinta al caso de Néstor Duprey, quien fue acusado de violencia conyugal y al día siguiente anunció la renuncia a su candidatura luego de una reunión del MVC. En el caso de Lúgaro es muy distinto, porque estamos hablando de una candidata a la gobernación con unas imputaciones que surgen, no de una mera acusación, sino de una determinación judicial”, estableció la legisladora por acumulación.

Pese a que Lúgaro ha rechazado las denuncias en su contra en múltiples ocasiones, la semana pasada decidió pedir disculpas a la comunidad dominicana de la isla e informó que acogerá parte de sus propuestas de cara a las elecciones de noviembre.

“Me disculpo porque usted sabe todo lo que vive la comunidad dominicana en este país. Me disculpo porque tengo amistades dominicanas, porque he trabajado con personas dominicanas. Porque una familia dominicana me dio la oportunidad de trabajar en su negocio por muchos años y, con eso, yo pude pagar mis estudios en la Escuela de Derecho. Me disculpo porque es tan triste que haya gente que useel dolor de otras personas, y lo que pasa como un balón político”, expresó en una reunión con el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez.