El gobernador Ricardo Rosselló Nevares catalogó este jueves como un abuso los recortes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a los pensionados del Gobierno de Puerto Rico durante un mensaje televisado dirigido al país.

Ante la movida del ente fiscal de incluir la reforma a las pensiones en el plan de ajuste de deudas del gobierno central que espera radicar en junio, el mandatario convocó a todos los sectores de la sociedad para que se unan a las acciones que se tomarán desde el gobierno contra los recortes a los pensionados, que describió como “una obsesión ideológica, totalmente innecesaria”.

“Atacar a los más vulnerables, mientras el costo de la vida aumenta, tendría el efecto de provocar que el gobierno tenga que auxiliar a esa población. No tiene sentido el recorte que propone la Junta. Constituye un ataque a todos en Puerto Rico”, sentenció Rosselló Nevares.

Asimismo, indicó que acudirá a los foros necesarios para demostrar que el golpe es injustificado y que, además, no descarta ninguna acción en defensa de los pensionados. Sin embargo, el mandatario no indicó durante el mensaje cuáles serán las medidas específicas que tomará el gobierno.

Mensaje Especial ??En Directo | Mensaje Especial Posted by Ricardo Rossello on Thursday, May 16, 2019

El Nuevo Día informó hoy que la JSF ha optado por dejar en manos de la jueza Laura Taylor Swain el futuro de unos 325,860 servidores públicos activos y jubilados, y presentará el plan de ajuste del gobierno central bajo el Título III de la ley federal Promesa.

El primer ejecutivo sostuvo que su administración ha tomado medidas que catalogó como dramáticas para asegurar las pensiones de los jubilados del gobierno y “estabilizar el estado catastrófico en que encontramos las finanzas públicas”.

Recordó, además, que en 2017 se aprobó la Ley 106, que establece un nuevo plan de aportaciones para los servidores públicos, y aseguró que la economía del país se encuentra en “franca recuperación”.

“Ahora, que son constatables los signos de recuperación económica, que comenzamos a recibir importantes inversiones del sector privado en nuestra isla y disminuye la tasa de desempleo en Puerto Rico, la Junta se presenta como un obstáculo en el camino de nuestro pueblo”, puntualizó.

Según Rosselló Nevares, en el gobierno, se han logrado economías de $1,400 millones para pagar las pensiones, lo que ha permitido destinar en los presupuestos cerca de $2,500 millones para el pago total de cada pensión.

Actualmente, abundó, más de 70,000 retirados reciben $1,000 o menos de pensión, mientras que más de 120,000 reciben $2,000 mensuales o menos.

El gobernador agregó que los recortes propuestos por el ente fiscal constituyen una mala política pública, además de ser injustos, pues atacan a un sector vulnerable mientras el costo de vida va en aumento. Además, manifestó que la movida provocaría una crisis social con serias repercusiones en el comercio y en la economía.

“Con la Junta, podemos trabajar en un objetivo común: rehabilitar las finanzas del gobierno y lograr estimular la economía en Puerto Rico. Eso es posible sin tener que imponerle a nuestro pueblo medidas abusivas que afecten los servicios esenciales y la calidad de vida en nuestra isla”, expresó.

Rosselló Nevares se expresó esta tarde ante el país a menos de dos años para las elecciones. El pasado mensaje de estado de situación del gobernador estuvo centrado en las cinco etapas de lo que denominó como la Agenda de Puerto Rico.