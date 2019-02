El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció hoy, lunes, que nombró al secretario Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Rolón, como subsecretario de la Gobernación.

“Hacemos este anuncio hoy porque queremos ejecución rápida”, dijo el primer ejecutivo previo a una conferencia de prensa sobre la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Metropolitano del Registro de la Propiedad, en San Juan.

Con este nombramiento, Rosselló Nevares llenó la vacante que tenía en la Oficina del Gobernador tras designar a Raúl Maldonado como secretario de Hacienda y mover a Ricardo Llerandi de la subsecretaría de la Gobernación a la secretaría.

“Honestamente, no hubiera aceptado si no pudiera cumplir con mis funciones en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Así que, cuando acepté el ofrecimiento, lo hice porque estaba claro de que voy a poder cumplir con los dos roles. Entiendo que no tengo mucho que delegar. Es algo que puedo manejar durante mi tiempo libre”, expresó Rolón.

[Ahora] El nuevo subsecretario agradece el nombramiento al gobernador @ricardorossello y expresa su compromiso con la agenda trazada en el Plan para Puerto Rico. @SecDCR pic.twitter.com/82tO1vH2e1 — La Fortaleza (@fortalezapr) February 4, 2019

El anuncio del regreso de Maldonado a Hacienda lo hizo Rosselló Nevares la semana pasada en medio de controversias públicas sobre los contratos que otorgó cuando ocupaba el cargo y luego de la renuncia súbita de la secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes.

De hecho, el 31 de enero El Nuevo Día reveló que el contrato que Maldonado le otorgó a la empresa OPG Technology Corp. durante su primera incumbencia en la secretaría de Hacienda está bajo escrutinio del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

Sobre este tema, el Departamento de Justicia envió una misiva con fecha del 31 de enero, en donde señala que investigan la otorgación de contratos en Hacienda a las compañías Optima Consulting y Virtus Consulting Group.

Sin embargo, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, adelantó que esas pesquisas no giran en torno a funcionarios de gobierno. Los contratos fueron otorgados mientras Maldonado dirigía la dependencia. La investigación sobre esos contratos la realiza la fiscal Elba Acevedo.

Inaugura sede

Durante la conferencia de prensa, Rosselló Nevares inauguró junto a Vázquez la nueva sede metropolitana del Registro de la Propiedad, que está ubicada en la avenida Roberto H. Todd, en San Juan.

Ahora se agrupan los registros de Caguas, Carolina, Guaynabo y San Juan, concentrando así a 126 empleados del Registro a la Propiedad, que está adscrito a Justicia.

Vázquez sostuvo que con la nueva sede su agencia se ahorra $1 millón anual, ya que la renta de las 11 secciones sumaba $1.5 millones anuales y ahora, en la nueva sede, será de $527,582.