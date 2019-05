Miembros de las minorías legislativas en el Senado advirtieron que las propuestas presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al gobernador Ricardo Rosselló para incluir en un presupuesto a ser revisado y entregado antes del próximo 17 de mayo llevarán a la miseria a los pensionados públicos y a la clase trabajadora de país.

Entre las propuestas del ente federal está la eliminación del Bono de Navidad y el recorte en un 10% al 64% de los pensionados gubernamentales. “Ese recorte de un 10% a un sector de pensionados y pensionadas que ya hemos llevado a la pobreza los va a llevar a la miseria…y, entonces, nos seguimos preguntando porqué sigue creciendo la deambulancia”, puntualizó el senador independiente José Vargas Vidot.

“No existe en ninguno de los lugares que yo visito en el país un lugar donde no encuentre un pensionado o una pensionada...que expresen el dolor de la incertidumbre, el dolor de sentirse abandonados y abandonadas, el dolor de no saber dónde estén parados”, enfatizó Vargas Vidot.

El senador independiente abordó, además, el aumento de $500 anuales que destacó la JSF a los maestros, policías y bomberos, el cual, dijo, “creo que es el insulto más grande”, ya que el mismo se traduce en un alza de $20 quincenales.

“Hay que tener una mente que raya en lo ridículo…el mismo protocolo me hace ser un hipócrita porque no puedo expresar aquí lo que quisiera”, expuso Vargas Vidot al cuestionad el silencio de la Cámara Alta. “¿Nuestra falta de acciones es que estamos certificando nuestra complicidad?”, cuestionó.

Su homólogo de Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sostuvo que lo que no aclaró el organismo federal es qué por ciento de la población de pensionados -el cual describió como un sector empobrecido y marginado económicamente- quedará bajo los niveles de pobreza de concretizarse el recorte propuesto.

“Aquí ha habido, desde que la Junta de Control Fiscal inició, la andanada de medidas penalizantes, confiscatorias contra el pueblo de Puerto Rico, la clase asalariada, la clase media, los sectores trabajadores del país”, sostuvo Dalmau.

El senador independentista abordó, además, el posible recorte del Bono de Navidad, el cual, sostuvo, “es un complemento salarial para las clases empobrecidas en Puerto Rico”. “Es decir, menos dinero en el bolsillo para el trabajador, el asalariado, el de a pie, el que trata de llevar un plato de comida a la mesa de su familia de forma honesta, sudando, trabajando, el que impulsa la economía como puede y, sin embargo, a ese se le va a penalizar”, puntualizó.

Señaló que ninguna de las medias presentadas por la Junta busca aumentar los recaudos imponiendo contribuciones no penalizantes a la repatriación a los $37,000 millones en ganancias que generan las empresas extranjeras en el país, a los sectores más acaudalados del país, a la banca ni a los especuladores de los mercados. “A esos tampoco se les toca ni con el pétalo de una rosa”, dijo Dalmau.

“Ante estos truenos no hay quien duerma y la respuesta digna tiene que ser más combatividad, más denuncia y utilizar los foros a nuestro alcance para desenmascarar los abusos de esta Junta y el colonialismo que es el germen que la produce”, indicó Dalmau.

“No puedo ni siquiera imaginar el dolor que siente una persona cuando detrás, en su mente, muy cercano a su corazón, existe la posibilidad de perder su casa, de perder su seguridad. Esa incertidumbre es la que provocamos aquí, la que provocamos cuando no tocamos los sectores que sí pueden asumir responsabilidad y le damos el permiso para que sigan ampliando sus enormes bolsillo”, agregó Vargas Vidot.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, por su parte, cuestionó la inacción que -a su juicio- ha permeado en el Senado con relación al presupuesto del próximo año fiscal. “Alrededor del presupuesto no ha habido ninguna acción en este Senado. Aquí no se sabe de presupuesto, aquí no hemos participado del presupuesto, aquí no ha habido un ejercicio para saber cómo están funcionando las agencias con el presupuesto, el Senado ha abandonado totalmente el proceso del presupuesto”

“¿Cómo pueden ustedes, la mayoría en este Sendo- estar tranquilos cuando saben que las prioridades de Puerto Rico que se están estableciendo no son las prioridades reales del país? Cuando saben que deberían estar mirando este asunto”, señaló Bhatia.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla, prefirió no abordar directamente las propuestas de la JSF, ya que, aunque recibió hoy copia de la carta del ente federal aún no tiene el insumo preliminar de parte del Ejecutivo de la propuesta de presupuesto que van a presentar versus lo enviado por la JSF.

“Yo no he visto nada de lo que va a ser el presupuesto de gastos presentado por el señor Gobernador”, señaló.