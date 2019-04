Partiendo del hecho de que el Senado acordó ayer aprobar una moción declarando que el secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eleuterio Álamo Fernández, ocupa la posición de manera ilegal, el funcionario está impedido de tomar decisiones como titular de la agencia ni firmar documentos, afirmaron, por separado esta mañana los senadores Axel Roque y Carmelo Ríos, ambos de la mayoría parlamentaria.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo en su cuenta de Facebook que el lunes el cuerpo legislativa actuará "como siempre, conforme a nuestras facultades".

No dio más detalles.

A preguntas de El Nuevo Día, Roque señaló que como único Álamo puede ocupar la posición sería luego que el Senado apruebe una resolución a esos fines autorizándolo mientras se evalúa a profundidad su nombramiento como jefe de la agencia. La Fortaleza no ha presentado el nombramiento, por lo que tampoco hay una resolución redactada a esos fines.

“La persona que está en la posición se supone que no esté allí porque no se ha aprobado una resolución”, dijo Roque, quien aclaró que el hecho de que La Fortaleza presente la nominación oficialmente no significa, necesariamente, que la resolución senatorial sería aprobada.

“No se ha acordado nada porque no hay resolución. Eso se discutiría luego de que sometan algo”, sostuvo Roque quien, en su carácter individual, dijo que no tiene problemas con que se apruebe la resolución.

El Nuevo Día supo desde ayer que los senadores Eric Correa y Luis Daniel Muñiz han expresado reservas en torno al nombramiento de Álamo, el último indicando que si el nominado pretende darle continuidad a las políticas de Julia Keleher, estaría votándole en contra. Este diario supo hoy que Migdalia Padilla también levantó bandera sobre la nominación, al igual que el senador José “Joíto” Pérez.

Por su parte, el portavoz Carmelo Ríos coincidió con Roque en que lo que procede es la aprobación de una resolución dando paso al interinato de Álamo. Así ocurrió, de hecho, el cuatrienio pasado cuando la minoría penepé cuestionó los nombramientos interinos de Ana Rius como secretaria de Salud y de José Uriel Zayas Cintrón. En ese entonces el Senado aprobó sendas resoluciones autorizando los interinatos de ambos funcionarios nombrados por el entonces gobernador Alejandro García Padilla.

“Si tenemos un caso previo en que dijimos que no se podía hacer, no podemos hacer lo mismo ahora”, sostuvo Ríos en entrevista con El Nuevo Día.

Preguntado si Álamo puede ejercer el cargo de secretario interino del DE hoy, Ríos dijo: “hasta que no se subsane el defecto, no”.

-¿Entonces?

“Bueno, hay un subsecretario del DE, no se deja la cosa al garete”, respondió.

-¿Cómo esa persona entre hoy y el momento en que se apruebe la posible resolución, puede ejercer el cargo?

“Él trabaja allí. Puede ir allí, pero no puede tomar determinaciones”, sostuvo. “Le toca La Fortaleza cumplía con ley y la orden”.

Ríos dio a entender que la mayoría podría dar paso a una resolución que autorice el interinato de Álamo. “Lo que se busca es que no se interrumpa el servicio. No es una confirmación, es un interinato, es un término relativamente corto. Estamos hablando de días, no de meses”.

“Si el Senado dice que esta persona es la designada para ocupar el interinato… Pero mi olfato político me dice que lo que va a pasar es que el lunes podemos recibir una designación oficial, se hace académico el proceso de interinato, lo correcto sería es que, si él sería el nominado, empecemos del saque con eso”, dijo Ríos.