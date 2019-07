La estrategia de la que se valieron en el pasado figuras de la política para manipular la opinión pública a través de mensajes o acciones mediáticas ya no es efectiva y así quedó evidenciado en la marcha multitudinaria convocada el miércoles en exigencia a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, opinaron expertos abordados.

Pararse ante un podio a pedir perdón y acudir a una iglesia que transmitía su culto a través de las redes sociales en otro intento por lograr la indulgencia no es suficiente, ni mucho menos creíble, para una generación que no solo busca disculpas, sino también acciones inmediatas, señaló el sociólogo José Rodríguez.

Así son los millennials, sostuvo Rodríguez, sobre uno de los grupos generacionales que predominó durante la marcha convocada el miércoles por artistas, sindicatos y otros sectores civiles; y que ha encabezado otras manifestaciones espontáneas que han surgido tras la publicación de las 889 páginas del chat de Telegram que mantenía el gobernador junto a asesores y funcionarios públicos y cuyo intercambio se valía -en reiteradas instancias- de la mofa y la homofobia.

“En otras circunstancias el pedir perdón hubiese sido más que suficiente, pero para ellos (los millennials) es una parte del proceso. Muchas veces esta generación solicita y espera que, además del perdón, haya elementos de restitución, de renuncia… y piensan que ese algo adicional se debe notar rápido”, dijo Rodríguez.

Y son estas características que identifican a los millennials -nacidos entre el 1981 y el 1999- las que les hace prácticamente a los políticos lograr que sean parte de sus filas. “Son más analíticos. Están centrados a no identificarse con un partido político, aunque son más liberales”, dijo el experto en conducta humana.

Su realidad social, que lleva a la mayoría de ellos a trabajar mientras estudian, les añade otra visión de vida a través de los sacrificios que atraviesan.

Con Rodríguez coincidió el también sociólogo Joel Villa. “(Rosselló) está tratando de crear otra imagen y sobre la misma marcha se está destapando una estructura mediática para tener una influencia en la opinión pública. Se le está desmontando el teatro social”, dijo.

La generación de los baby boomers y la generación X, las cuales preceden a la millennials, eran mayormente fieles a los partidos políticos sin importar qué. Mientras, este grupo de jóvenes no tiene lealtades a las colectividades.

Reflejo de esa falta de lealtad a las estructuras que por décadas ha dirigido el gobierno quedó expuesto en la multitudinaria marcha -a la que se estimó asistieron más de 100,000 personas- donde ninguna organización o individuo tenía el control.

“Ahí se observaron familias, niños… se observó más que era una actividad de pueblo. En el caso particular de lo que sucedió el miércoles, ellos (desde el chat) atacaron la diversidad y la diversidad reaccionó y lo curioso es que gran parte de esa diversidad son jóvenes y esos jóvenes, la mayoría no era la que estaba haciendo los grafitis. La mayoría estaba protestando como un derecho legítimo que no se puede opacar diciendo que se trata de unos rebeldes sin causa”, señaló Villa.

Reconoció que, contrario a lo que especulaban algunos, los millennials han demostrado que no son una generación apática, aunque sí rechazan a todo lo que otras generaciones le rendían culto.

“Nos tomó por sorpresa que fuesen mas reaccionarios que nosotros. A la generación X nos apareció todo tan fácil, entonces estos (millennials) cuando se sintieron traicionados, reaccionaron”, dijo Villa.

Impacto por verse

El impacto que pueda tener la movilización del miércoles en los próximos comicios electorales dependerá de la lectura que hagan los partidos existentes y los movimientos emergentes, así de cómo y cuándo se resuelva finalmente esta crisis y cuán desgastados terminan los partidos políticos en el proceso, indicó el analista Néstor Duprey.

Aunque reconoció que hay un hastío de la gente “a eso que llaman genéricamente la política y los políticos”, destacó que la gente sí está abierta a movilizarse y así lo muestra la marcha que logró reunir a miles de personas en 48 horas.

“Fue una convocatoria espontánea, ninguno de los partidos estaba tras de ella... eso da un primer atisbo de lo que están buscando. Creo que hay un hastío con el sentir que los gobiernos no funcionan, la falta de respeto a las instituciones”, sostuvo.

“La diversidad que había en esa manifestación es algo pocas veces visto”, añadió.

Por su parte, el analista Ignacio Rivera señaló como un factor importantísimo la diversidad en la composición de los marchantes, así como la falta de líderes en una convocatoria de tal magnitud.

“El mundo político, que por lo regular es conservador, se ve compelido a actuar porque se da cuenta que el pueblo puede caminar sin ellos y eso para los políticos es veneno”, sentenció.