Una mujer identificada como Betsy Rodíguez sometió una querella ante el Partido Nuevo Progresista (PNP) contra el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, por violar el reglamento de la colectividad al, supuestamente, endosar al candidato independiente al Senado, Abel Nazario.

La querella sometida por Rodríguez con fecha de hoy, jueves, sostiene que Molina violó el reglamento del PNP. Rodríguez indicó en el escrito que "tengo entendido" que Molina endosó a Nazario y que debe ser descalificado por dicha acción.

Sin embargo, el secretario de la colectividad, Rafael "June" Rivera Ortega, aclaró en entrevista con El Nuevo Día que la querella no procede al no haber sido juramentada y al no haber sido presentada dentro del término de cinco días fijado por el partido para levantar cuestionamientos sobre aspirantes tras ser certificados.

Más tarde, luego de conversar con Molina, Rivera Ortega indicó que el alcalde de Arecibo le asegura que no endosó a Nazario.

Rivera Ortega indicó que Rodríguez siempre tiene la opción de acudir a los tribunales para retar la candidatura de Molina.

"Alguien llevó un documento, ayer u hoy.... una querella que no está juramentada", dijo Rivera Ortega. "Y ya los cinco días pasaron. Carlos Molina fue certificado como candidato a alcalde".

La práctica de radicación de querellas contra individuos que han endosado a candidatos independientes se ha convertido en un dolor de cabeza para la dirección del PNP.

Rivera Ortega tuvo que cancelar la elección especial de delegados, pautada originalmente para el martes, para seleccionar el nuevo alcalde de Lares luego de que una persona radicó una querella contra Roberto "Papo" Pagán Crespo, quien pretende ocupar la silla que dejó vacante su padre, Roberto Pagán Centeno.

Pagán Crespo publicó en sus redes sociales que el 10 de enero, el mismo día en que el PNP certificó su candidatura a la alcaldía de Lares en las primarias de junio, recibió otra notificación del Comité Evaluador de Candidatos notificándole que había sido descalificado por haber endosado la candidatura de Nazario.

Pagán Crespo se mediría en las primarias a los precandidatos José Rodríguez y Félix Matías.

El PNP ha impedido que Nazario aspire a un escaño al Senado por acumulación bajo su insignia en las primarias de junio debido a que el también exalcalde de Yauco enfrenta múltiples cargos criminales a nivel federal. Ante la negativa del PNP, Nazario decidió aspirar como candidato independiente.

De hecho, Pagán Crespo radicó querellas contra Christian Tellado Badillo y Edwin González Ramos por ambos firmar endosos a favor de Nazario. Tellado Badillo es presidente de la Juventud del PNP en Lares y aspira a ocupar un escaño en la Legislatura Municipal, al igual que González Ramos, quien también es vicepresidente de Servidores Públicos Estadistas.

Pagán Crespo enfrenta un escenario similar al de Adalberto Reyes Garced, precandidato a la alcaldía de Cidra por el PNP, quien fue descalificado por endosar la candidatura del entonces aspirante a senador independiente José Vargas Vidot. El Nuevo Día supo que, sobre 200 aspirantes a legislaturas municipales, candidatos a alcaldes, candidatos al Senado y la Cámara de Representantes -incluyendo incumbentes, han endosado a Nazario.