El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acudirá el 16 de octubre a su cita con los fiscales federales que llevan el caso por corrupción contra el exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz.

Por ese caso, conocido popularmente como el caso de los Fantasmas del Capitolio, ya se han declarado culpables dos personas: los contratistas Isoel Sánchez y Crystal Robles Báez.

Esta tarde, Rivera Schatz indicó que acudirá como testigo de cargo, pero insistió en que se trata de un caso flojo para el Estado. De otra parte, a preguntas de la prensa, dijo desconocer si ayer acudieron agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) al Capitolio a entrevistar personas.

"Me parece fantástico. Por lo menos a mí no me lo han dicho", dijo el presidente senatorial. "Pero que tengan la decencia de que cuando terminen las entrevistas, que digan qué pasó".

Rivera Schatz se refirió a que el FBI debería anunciar, al concluir la pesquisa, si no encontraron nada indebido o ilegal.

"Si están haciendo una investigación, me parece muy bien. Estoy contento, ojalá y entrevisten hasta al gato", dijo.

"No hay nada más fuerte que una conciencia tranquila", agregó.

Con buenas posibilidades la nominada a Justicia

Por su parte, Rivera Schatz resaltó que la nominada para el puesto de secretaria del Departamento de Justicia, Denisse Longo Quiñones, cuenta con los votos necesarios para asumir el cargo. La vista de confirmación se llevará a cabo mañana, miércoles.

"Yo no tengo dudas. Ella envió su ponencia y entiendo que hubo gente que envió algunos comentarios. Se hizo la investigación de campo, sometió todos los documentos... y cumplió satisfactoriamente con todos los requisitos", dijo el líder del Senado.

"Voy a votar a favor de ese nombramiento", sostuvo. "Te aseguro que sí", contestó cuando se le preguntó si tenía los votos.

Actualmente se realiza en la agencia la investigación preliminar sobre el chat de Telegram. Aunque un juez emitió una orden a finales de agosto para que el publicista Edwin Miranda y el contratista Elías Sánchez entregaran sus celulares a Justicia para inspección, no lo han hecho y sus abogados han radicado recursos ante el Tribunal de Apelaciones.

"Lo que ocurre es que no cae en las manos de la secretaria. Se le asigna a un fiscal y tiene total independencia para continuar con la investigación. No está en las manos de la secretaria", dijo Rivera Schatz.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia también tiene ante su consideración una investigación en torno a si podría representar un monopolio la fusión de las empresas navieras Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals, que operarían juntas bajo el nombre Puerto Nuevo Terminals (PNT).

"Si alguien tiene alguna denuncia de algún intento de crear un monopolio, están los métodos para que se indague sobre eso a nivel estatal o federal. Si se hace un algún reclamo válido y con evidencia, se procederá", dijo.

Satisfecho con la labor de José Ortiz

Entretanto, Rivera Schatz dijo estar satisfecho con la labor de José Ortiz como director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pese a los constantes apagones que afectaron a miles de abonados en las últimas dos semanas.

"Ciertamente el huracán María lastimó severamente el sistema eléctrico de Puerto Rico. Hay una inversión bastante grande para levantarlo, robustecerlo y llevarlo al nivel que le corresponde", dijo al recordar los proyectos de privatización de la AEE ya aprobados.

"La marcha que ha llevado (la AEE) desde el colapso por el huracán María ha sido satisfactoria", dijo.

¿Está satisfecho con el desempeño de José Ortiz?