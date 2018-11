Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere que en una próxima medida de asignaciones para mitigar desastres se le otorguen fondos a Puerto Rico.

Según la publicación Axios, funcionarios de la Casa Blanca han llevado ese mensaje al liderato del Congreso, incluidos los responsables de los comités de Asignaciones.

El Congreso reanuda sus trabajos el martes y antes de terminar el año puede considerar nuevas asignaciones para mitigar los daños causados por los huracanes Michael y Florence, y los fuegos forestales en California.

En un confuso tuit reciente, Trump alegó en octubre que el dinero asignado para atender el desastre que dejó en la isla el huracán María se estaba utilizando para pagar viejas obligaciones, quizá en relación a la deuda pública.

Axios sostiene que aquel tuit fue una reacción a un artículo del Wall Street Journal en el que se indicó que el valor de los bonos de Puerto Rico habían mejorado tremendamente, y que el plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de la Isla aumentaba las expectativas de recibir más fondos para mitigar los daños que causó el huracán María y lograr “crecimiento económico”.

"El pueblo de Puerto Rico es maravilloso, pero los políticos ineptos están tratando de utilizar las enormes cantidades de financiamiento de huracanes / desastres para pagar otras obligaciones. ¡Los EE.UU. NO rescatarán las obligaciones pendientes y no pagadas con el dinero de asistencia para huracanes!", tuiteó el presidente Trump el 23 de octubre.

The people of Puerto Rico are wonderful but the inept politicians are trying to use the massive and ridiculously high amounts of hurricane/disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will NOT bail out long outstanding & unpaid obligations with hurricane relief money!