Con miras al desarrollo econo´mico y del sector de los pequeños y medianos empresarios (PYMES), la empresaria local Enid Monge anuncio´ hoy su candidatura a representante por acumulacio´n en la Cámara de Representantes bajo la insignia del Partido Popular Democra´tico (PPD).

“Hay un llamado a la diversidad y yo he decidido responder al mismo. La legislatura debe estar integrada por personas de diversos perfiles y experiencias. Yo voy a aportar todas las experiencias que he acumulado a trave´s de los an~os, no solo como empresaria, sino como defensora y promotora del espi´ritu empresarial y la retencio´n y generacio´n de empleos”, afirmó Monge.

La aspirante a representante sostuvo que ha colaborado y presidido diversas organizaciones, tanto ci´vicas, profesionales como empresariales, entre las que se destaca su rol como presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), entidad que atiende las necesidades de las PYMES.

En su gestio´n como presidenta del CUD, indicó que logro´ importantes avances en poli´tica pu´blica y leyes para el sector PYME, como la Ley 62 del 2014, que apoya a las microempresas y las PYMEs. Luego de concluir su labor en el CUD, Monge manifestó que continuo´ promoviendo el desarrollo del comercio local para lograr un mejor ambiente para hacer negocios en la isla.

Monge ha presidido organizaciones como Empresarios por Puerto Rico e Iniciativa de transformacio´n econo´mica del noreste (INTENE), entidades que agrupan municipios, universidades, organizaciones y comercios. La comerciante sostuvo que las PYMEs aportan a la economi´a ma´s de $4.5 billones y sobre 50 mil empleos.

“La preocupación más grande es que tienen muchos costos (los comerciantes locales), muchos gastos operacionales, el ambiente no ha sido expositivo para ellos, son muchas trabas para hacer sus procesos de permisos a los nuevos (comerciantes) y renovaciones de los existentes, así que eso hay que agilizarlo, hay que permitir que ellos trabajen con lo que saben hacer y en esa dirección vamos a estar trabajando”, dijo a El Nuevo Día. “Hay que promover que haya más fábricas, más industrias, más agricultura, que podamos exportar más servicios”.

Sobre la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Monge afirmó que es “lamentable que hayamos llegado a eso, pero ya la tenemos aquí, lo que tenemos que enfocar es que esa Junta cumpla con el desarrollo económico del país, que es lo que va a sacar al país de esta situación fiscal”, en reacción a preguntas de este medio.

La comerciante local, quien es propietaria de una floristería en Carolina, manifestó que aún no ha determinado cuál de los aspirantes a la gobernación por el PPD apoyará.

“Estamos en espera de propuestas, una vez veamos la propuestas de todos los compañeros que han estado dispuestos para ayudar al país, entonces estaremos tomando nuestra determinación”, expresó en respuesta a este medio.

“Claro está, yo estoy enfocada en el desarrollo económico y en el sector comercial, empresarial y agrícola, así que estaremos mirando muy de cerca esa parte de la propuesta”, señaló.

Monge fue presentada por el representante popular Rafael “Tatito” Hernández, portavoz de la minoría en la Cámara.