La gobernadora Wanda Vázquez advirtió esta mañana que podrían venir cambios a su gabinete en el 2020.

"Siempre estamos evaluando. Los funcionarios públicos saben que la prioridad es el servicio y atender, primero que nada, la función gubernamental. Pero sí, podría haber cambios en el gabinete y lo estamos evaluando", dijo Vázquez esta mañana al salir de la Comisión Estatal de Elecciones, donde radicó su candidatura a la gobernación.

"No descartamos que haya cambios a principios de año", agregó.

En las pasadas semanas, Vázquez ha recibido renuncias de la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, su asesora de Comunicaciones, Migdalia Padilla y la fiscal Jacqueline Novas, quien asesoraba a Vázquez en asuntos federales.

¿Ha recibido otras cartas de renuncia a ser divulgadas luego?, se le preguntó a la gobernadora.