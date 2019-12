La gobernadora Wanda Vázquez Garced condenó esta mañana como un ataque a las mujeres los pasquines que la tildan a ella de ser una marioneta de su asesora en comunicaciones Migdalia Rivera, y que rechazan una posible aspiración electoral de la mandataria en las próximas elecciones generales.

“Es muy lamentable. Tuve la oportunidad de ver las fotos (de los pasquines)… Cuando no se tienen fundamentos, razones, se ataca la familia, a las personas que trabajan, a las amistades. Alguien tiene un temor o una preocupación y no dejaron de atacar a ninguna persona. Aquí no vamos a volver a los estilos del pasado. Nos vamos a concentrar en los trabajos. El pueblo no quiere ver más peleas de la gente”, dijo Vázquez Garced en una conferencia de prensa en Naguabo anunciando la apertura de un nuevo puente en la carretera PR-3.

“Si van a atacar a las mujeres están equivocados. A nosotros nos ha tomado mucho llegar hasta aquí”, añadió Vázquez Garced.

Los rótulos que tienen la foto de la gobernadora y de su asesora en comunicaciones, fueron pegados en varias zonas del área metropolitana de San Juan y llevan mensajes como “Wanda marioneta, no primarias” y “Migdalia Rivera titiritera”.

Si Vázquez Garced aspirara a la gobernación por el PNP, se enfrentaría en primarias al ex comisionado residente Pedro Pierluisi, quien ya anunció públicamente su intención de aspirar por la silla en el Palacio de Santa Catalina.

La asesora en comunicaciones Migdalia Rivera también condenó los pasquines a través de la red social Twitter y expresó que “los gatilleros están apuntando al blanco equivocado”.

“El juego de la política sucia nunca ha sido compatible conmigo. Por eso nunca he estado activa en comités de campaña alguno y eso incluye a mi alcalde”, manifestó la también asesora en comunicaciones del ejecutivo municipal de Bayamón Ramón Luis Rivera, quien no ha hecho público a quién apoyará en los próximos comicios.

Pese a que la gobernadora había negado inicialmente que entraría al ruedo político, recientemente afirmó que contempla la posibilidad de aspirar a la gobernación en las próximas elecciones generales.

Vázquez Garced llegó a La Fortaleza en agosto de este año, tras la renuncia del entonces mandatario Ricardo Rosselló Nevares y luego que el Tribunal Supremo invalidara la corta gobernación de Pierluisi, quien fue nombrado secretario de Estado, y primero en la línea de sucesión, pero no fue confirmado por el Senado.

Desde que la gobernadora entró a su cargo tras la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló, Rivera se convirtió en una figura clave en el diseño de la estrategia de comunicación de Vázquez Garced.

Estos son los primeros pasquines que se colocan en contra de Wanda Vázquez.

No obstante, en noviembre varios rótulos fueron colocados en algunas áreas de San Juan con otros mensajes que eran a favor de una candidatura de la gobernadora.