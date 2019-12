En momentos en que se esperaba una decisión sobre su futuro político, la gobernadora Wanda Vázquez Garced convocó esta tarde súbitamente a su gabinete constitucional para una reunión, informó La Fortaleza.

A preguntas de este medio, la Oficina de Prensa de La Fortaleza dijo que se trataba de la reunión ordinaria de la gobernadora con su equipo de trabajo. Estaba pautada para las 3:00 p.m.

En horas de la mañana, la gobernadora no desmintió ni confirmó que hoy ofrecería un mensaje televisado para decir si aspira o no a la gobernación en el 2020.

“Cuando esté lista para hacer un anuncio al pueblo de Puerto Rico, lo haré", estableció en una conferencia de prensa.

Momentos después de esta reunión se publicó en un canal de YouTube el esperado mensaje televisado de Vázquez en el que anunciaba que se enfrentará en una primaria ante Pedro Pierluisi.

La primera ejecutiva tenía hoy en su agenda solamente tres eventos: participar de la misa de aguinaldo de la catedral de San Juan, de la firma de varias leyes en el Palacio de Santa Catalina y de una reunión con la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto.

✉ Email La gobernadora Wanda Vázquez participó esta mañana de la Misa de Aguinaldo en la Catedral de San Juan. (Xavier Araujo)

La gobernadora asistió junto a su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón. (Xavier Araujo)

La gobernadora comulgó durante el servicio religioso. (Xavier Araujo)

Vázquez ha profesado por la religión católica. (Xavier Araujo)

La primera lectura hacía alusión a mantener el espíritu de prudencia y a no juzgar por las apariencias. (Xavier Araujo)

La gobernadora Wanda Vázquez entregó la ofrenda al arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves. (Xavier Araujo)

La gobernadora no realizó expresiones sobre su futuro político. (Xavier Araujo)

La primera familia del país estaba sentada en la primera banca del recinto, como usualmente han hecho los gobernantes durante los pasados años. (Xavier Araujo)

Vázquez saludado a una feligresa. (Xavier Araujo)

Cuando culminó el servicio religioso una mujer gritaba desde la puerta de la Catedral: "¡Auditoría ya!" (Xavier Araujo)

Después de la misa, la gobernadora Vázquez recibió a los feligreses junto al monseñor Roberto González Nieves en La Fortaleza. (Xavier Araujo)

El Monseñor recalcó en el mensaje de la Iglesia durante la época de la Navidad al ofrecer el sermón. (Xavier Araujo)

Cientos de feligreses de la Catedral y González Nieves continuaron con la tradición anual de llevar una parranda hasta la Fortaleza, donde fueron recibidos por Vázquez, quien los acompañó hasta el patio central del Palacio de Santa Catalina, donde les ten (Xavier Araujo)

Ante el posible anuncio, que luego la gobernadora en efecto dio, la asesora de la gobernadora en comunicación, Migdalia Rivera, se desligó de cualquier movida política de la gobernadora al indicar que desconocía si Vázquez Garced ofrecería un mensaje esta tarde.

"Para estar en récord. Desconozco si hay un anuncio hoy. Tampoco sé si ha tomado o no una decisión ni cuál será. No he participado ni participaré de ningún Comité de Estrategia Política. Esa decisión es muy personal y le corresponde únicamente a la gobernadora tomarla y anunciarla", estableció la asesora a través de su cuenta de Twitter.

Para estar en récord. Desconozco si hay un anuncio hoy.Tampoco sé si ha tomado o no una decisión ni cuál será. No he participado ni participaré de ningún Comité de Estrategia Politica. Esa decisión es muy personal y le corresponde únicamente a la Gobernadora tomarla y anunciarla. — Migdalia Rivera (@migda7) December 16, 2019