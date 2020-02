Lares - La gobernadora Wanda Vázquez Garced dejó claro este miércoles que no participará de ningún debate político con su contrincante por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi.

“¿El debate para qué es? Para ganar ventaja y adelantar una candidatura. El pueblo me conoce y a él (Pierluisi) también así que yo creo que -entre hermanos- nos podemos resolver. Sin tener que ir a debate”, puntualizó Vázquez Garced.

La gobernadora declinó participar de un debate primarista auspiciado por varios medios de comunicación. Dijo que su decisión responde a que el pueblo conoce su trayectoria en el servicio público, lo que entiende es suficiente para que el electorado penepé emita su voto el próximo 7 de junio.

“Todo el pueblo puertorriqueño me conoce porque yo he sido una servidora pública por 33 años. Lo más que necesita nuestro Partido Nuevo Progresista es la unidad así que yo no voy a entrar en debate para crear una diferencia entre nosotros”, afirmó.

“Mi lucha mi lucha no es contra mi oponente del mismo partido. Mi lucha es contra la criminalidad, contra el discrimen, contra la violencia en la mujer… esa es mi lucha así que yo entiendo que -en este momento- es una decisión del pueblo de Puerto Rico, entre dos hermanos del mismo partido”, continuó.