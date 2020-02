Washington.- La gobernadora Wanda Vázquez Garced afirmó hoy que está en manos del pueblo, “cansado de esos estilos”, determinar si la investigación que lleva a cabo la Legislatura sobre el mal manejo de suministros durante la emergencia causada por los terremotos de principios de este año está atada a la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la candidatura a la gobernación.

“El pueblo de Puerto Rico no quiere la política en las decisiones (del gobierno)… que la gente esté muy pendiente a que muchas veces estas críticas y esta fiscalización, no es tal fiscalización. (Son) más bien determinaciones políticas”, sostuvo Vázquez Garced, al reaccionar a la divulgación de un vídeo en el que se le escucha quejarse de que los legisladores del PNP le estén criticando continuamente.

En el audio, que al parecer fue grabado en la más reciente reunión de la gobernadora con la conferencia legislativa del PNP, Vázquez Garced afirmó que “en cinco meses” le ha dado a su partido la oportunidad “de ganar las elecciones” de noviembre próximo.

“Pero, cuando vamos a la calle, ¿quiénes son los que me están atacando a mí? Son ustedes mismos, no es más nadie. Porque yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí”, se escucha a la gobernadora decir en el audio.

Al ser preguntada en Washington, si las investigaciones de la Legislatura, dominada por el PNP, buscan influenciar en la primaria interna por la candidatura a la gobernación – en la que se enfrenta al ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi-, Vázquez Garced afirmó que “el pueblo es muy sabio y van a evaluar la pertinencia y la validez de esas investigaciones”.

En torno a si su argumento de que ha levantado al PNP de la crisis en que lo encontró después de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares no es hacer política partidista, la gobernadora Vázquez Garced sostuvo que “no es un secreto que es PNP y estadista, pero lo que quiero decir es que el pueblo de Puerto Rico está cansado de la politiquería, que yo me he concentrado en ser la gobernadora para todos los puertorriqueños”.

¿Referido a Justicia?

El propio Departamento de la Familia, sin embargo, tiene bajo investigación administrativa las denuncias de la destituida secretaria Glorimar Andújar, en contra de la jefa de la Administración de Desarrollo Socieconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones, a quien le imputó utilizar la distribución de suministros durante la emergencia causada por los terremotos de este mes para adelantar agenda de políticos del PNP cercanos a la gobernadora.

Andújar considera que su súbita destitución, por parte de la gobernadora, estuvo relacionada a la decisión que tomó de suspender a Quiñones. Y un mensaje del electrónico del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Battle, confirmó después una petición para que Andújar revirtiera la suspensión en contra de Quiñones.

¿La denuncia de Andújar terminará bajo investigación del Departamento de Justicia?

-“Eso es una determinación que hará el Departamento de la Familia. Ellos están haciendo una investigación preliminar. Entiendo que se ha consultado al Departamento de Justicia. Y mi instrucción es que se termine la investigación, que se llegue hasta las últimas consecuencias y se hagan los referidos que correspondan”.

Cuándo Pedro Pierluisi y Jenniffer González – quienes hacen tándem de cara a las primarias del PNP-, piden investigar las denuncias de la ex secretaria de la Familia, ¿cree que también quieren hacerle daño político a usted?

-“Puedo hablar de mi gestión. No puedo hablar de los intereses que ellos puedan tener. Lo que digo es que yo como ex secretaria de Justicia, como ex fiscal por 23 años, quiero que las cosas se hagan de conformidad con la ley y el orden. Aquel que tome acciones en contra del pueblo de Puerto Rico debe investigarse y llegarse hasta las últimas consecuencias”.