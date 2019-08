Una hora antes que la renuncia del ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares cobrara vigencia, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, estaba preparada para asumir el mando del gobierno, pero recibió una llamada de Pedro Pierluisi Urrutia, quien recién había sido designado como secretario de Estado en receso, advirtiéndole que él iba a jurar como gobernador.

Ante ese escenario, Vázquez Garced llamó a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez para avisarle que no estaría juramentando aquel 2 de agosto y después “me fui para mi casa”.

“El día que Pierluisi Urrutia juramenta yo estaba preparada para juramentar. Ya había hablado con la jueza. Ya mi familia estaba lista. Él (Pierluisi) me avisa una hora antes de que él iba juramentar. Yo estaba lista para juramentar y asumir mi responsabilidad”, dijo Vázquez Garced en una entrevista radial (WMEG).

“Yo cancelé con la jueza presidenta, quien me iba a juramentar y me fui para mi casa. Una vez el Tribunal Supremo determina que Pierluisi no es la persona de conformidad con la Constitución pues yo asumí la posición porque la constitución me impone el deber. Yo no soy política, el pueblo está sufriendo, hay una inestabilidad brutal y la gente requiere algún tipo de paz. Yo entendí que como no soy política y mi trayectoria me ha puesto en contacto con la necesidad, pues asumí el reto y a echar para adelante”, añadió la gobernadora, quien hasta el pasado miércoles se desempeñaba como jefa del Departamento de Justicia.

La funcionaria explicó que previo a aquel 2 de agosto se había expresado desinteresada en el cargo porque nunca ha tenido aspiraciones de política electiva, mucho menos tenía en sus planes fungir como mandataria. Cambió de opinión una vez juramenta al cargo y entiende que puede hacer un buen trabajo porque no tiene las ataduras de un gobernante que tiene como prioridad su reelección.

“Es la primera vez que un gobernador no tiene intereses personales… no voy a elecciones en el 2020. Si tengo que tomar una decisión de una comunidad yo no voy a estar pensando en una reelección o si los que se benefician son gente del partido”, apuntó.