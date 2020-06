Con la oposición de las minorías, y faltando apenas semanas para las primarias, la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió hoy en ley la nueva versión del Código Electoral propuesto por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y que provocó el rechazo de toda colectividad ajena al gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En medidas complejas como son los distintos Códigos, es sumamente difícil que todas las partes estén completamente de acuerdo en todos los puntos. Mi responsabilidad como gobernadora es evaluar la medida en su totalidad. Una vez eso se enmendó, y luego de volverlo a revisar, he tomado la determinación de firmar este importante proyecto”, sostuvo Vázquez Garced en una comunicación escrita.

La gobernadora, quien alegó haber escuchado el reclamo de todos los sectores, no convocó a conferencia alguna para responder a las preguntas de la prensa sobre el tema.

En la comunicación escrita la gobernadora resaltó que el Proyecto del Senado 1314 fue enmendado y que se eliminó el voto por internet que inicialmente levantó objeciones de organizaciones no solo en Puerto Rico sino en los Estados Unidos.

Otras objeciones de las minorías políticas, que impedían los consensos, como la eliminación de las vicepresidencias y las subsecretarías en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se mantuvieron en la medida. La gobernadora justificó que estos cambios reducen los gastos del gobierno en el orden de $500,000 en el caso de las vicepresidencias. También resaltó que se amplían las categorías de “voto ausente” y de “voto adelantado”, asunto intensamente objetado por los otros partidos.

“Igualmente, tendrán derecho a votar con el método de voto adelantado todo elector activo en el Registro General de Elector que lo solicite y juramente que el día de la elección tendría complicaciones para asistir a un Colegio de Votación por razones de trabajo, ser cuidador único, hospitalización, viaje, ser candidato, impedimento físico, confinado, elector con voto de fácil acceso en domicilio por estar encamados u otras razones, y elector en casa de alojamiento”, sostiene la comunicación emitida por La Fortaleza. Esto último, sostuvo la gobernadora, surge a recomendación de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El senador Eduardo Bhatia, quien aspira a la gobernación por el opositor Partido Popular Democrático (PPD), ha interpretado el proyecto como un intento por facilitar el voto por correo de los simpatizantes del PNP que emigraron.

El presidente del PPD, Aníbal Jose Torres, al enterarse de la nueva ley, alegó que la mandataria “traicionaba al país” porque originalmente había hablado de consensos entre partidos antes de reformar la ley electoral.

“La Gobernadora no cumplió su palabra. Fue ella quien expresó públicamente que no firmaría un proyecto que careciera del aval de todos los grupos interesados. Fue ella quien faltó no solo a su palabra, sino que le falló al país al convertir en Ley el Código Electoral”, dijo Torres.

Por su parte, el alcalde de Isabela y aspirante a la gobernación por el PPD, Carlos "Charlie"Delgado, expresó: “Wanda Vázquez mintió el día que dijo que no firmaría ninguna medida trascendental sin el consenso de todas las partes. El PNP robó durante la emergencia de los huracanes, robó durante la emergencia de lo terremotos, continúan robando durante la pandemia, y ahora se quieren robar las elecciones".

Sostuvo que la Reforma Electoral que firmó la mandataria traiciona el principio del consenso electoral y violenta el principio de la intención del elector.

“Con la firma de la Reforma Electoral la gobernadora ha demostrado que prefiere alinearse con una facción del PNP en vez de representar a todos los puertorriqueños. Enorme traición a su compromiso inicial y sobre todo a Puerto Rico”, dijo, por su parte, el comisionado electoral del Partido Indepedentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte.

La gobernadora, sin embargo, en su comunicación sostuvo que: “estamos de acuerdo en que los puertorriqueños deben de ejercer su derecho al voto, sin poner en riesgo su salud o la de sus familias… No existe razón para que cualquier puertorriqueño domiciliado en la isla y activo en el Registro Electoral, que se vaya a encontrar fuera de Puerto Rico el día de la elección, sea privado de sus derechos”. La ahora ley también extenderá el horario de apertura de los colegios de votación de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El pasado 20 de mayo, líderes del PPD, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Proyecto Dignidad expresaron, mediante una carta, su oposición al proyecto de ley y le solicitaron a la gobernadora que lo vetara.

Los argumentos de la oposición alegan que estos cambios a la ley se producen a muy poco tiempo de las primarias y de las elecciones generales. Del mismo modo, puntualizan que esta reforma electoral se produce sin los consensos entre partidos que reinaban en la política partidista de hace varias décadas.

El autor del proyecto, Rivera Schatz, alegó durante el debate de la medida hace unas semanas que la oposición de las minorías responde a un intento por limitar el derecho al voto de las personas, de impedir el voto adelantado y el voto ausente. Tambien resaltó que el PPD ha enmendado la ley electoral en ocasiones anteriores sin que haya consenso.

“Irá a la historia como el día que Wanda Vazquez y el liderato PNP avaló el fraude y robo electoral. Al convertir en ley ese Código Electoral ha destruido 40 años de consenso en Puerto Rico y las posibilidades de paz electoral. Si ha declarado la guerra, pues vamos a las trincheras”, reaccionó, en contra parte, Bhatia.

La nueva ley incluye varias disposiciones adicionales que generaron mayor o menor grado de reacciones públicas. Por ejemplo, se ordena que para el 2024 la identificación y el registro de electores se haga de manera electrónica con un sistema de “Electronic Poll Book”. También, la tarjeta electoral no sería necesaria ya que se permitiría el uso de identificaciones oficiales con fotos y vigentes. Se transfiere a la Oficina del Contralor Electoral la adjudicación de solicitudes relacionadas con los gastos de difusión pública del gobierno, eliminando la Junta Examinadora de Anuncios.

Del mismo modo, las personas podrán votar simbólicamente por el presidente de EE.UU. para el 2024.

La nueva ley establece que el comisionado electoral del partido en mayoría propondrá candidatos para el cargo de presidente y presidente alterno de la CEE y que, si los comisionados de minoría no coinciden con las recomendaciones, la determinación recaerá en el gobernador y en la confirmación del nombramiento con dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. En última instancia la determinación recaería sobre el pleno del Tribunal Supremo.

También se redefinen lo que son partidos políticos con franquicia cambiando las metas de apoyo electoral para que una colectividad se mantenga inscrita.