La gobernadora Wanda Vázquez se reafirmó hoy, jueves, en que no aspirará al puesto en las elecciones generales de noviembre de 2020.

“Me mantengo firme”, dijo la primera ejecutiva en conferencia de prensa.

“Esa es mi determinación con el pueblo de Puerto Rico… hasta el año que viene”, agregó.

Con sus declaraciones, Vázquez disipó las dudas que surgieron, la semana pasada, cuando, en una entrevista radial con el programa Nación Z, titubeó al preguntársele si le interesaba quedarse en La Fortaleza. “Mañana no sabemos” y “Dios dirá” fueron dos de las respuestas que dio entonces.

Vázquez juró como gobernadora el pasado 7 de agosto tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

No irá al mensaje de Pierluisi

Por otro lado, la mandataria informó que no asistirá este domingo al mensaje que el ex comisionado residente Pedro Pierluisi ofrecerá, en Manatí, para anunciar su candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“En términos de actividades político-partidistas, no voy a estar envuelta. Yo me he comprometido con el pueblo de Puerto Rico, a pesar de que todo el mundo sabe cuál es mi inclinación (novoprogresista). Así que prefiero que transcurran todas las actividades proselitistas y yo me mantengo trabajando, que es el compromiso mío con el pueblo”, afirmó Vázquez.

Indicó, de paso, que dio instrucciones a los jefes de agencias para que, en horas laborables, no participen en actividades político-partidistas, ni se utilice –“en ningún momento”– propiedad del gobierno para dichas actividades.

“Eso lo establece la Ley de Ética (Gubernamental), así que yo espero que todo funcionario público escuche muy bien. Viene un año eleccionario y no quiero a ningún funcionario público envuelto en actividades político-partidistas en horas laborables. Eso envuelve comunicaciones, llamadas, Twitter, visitas y actividades… los funcionarios públicos están para servirle al pueblo. Las actividades políticas, después de horas laborables”, acotó.

Vázquez instó a los jefes de agencias que tengan dudas con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental a solicitar una consulta con los directivos de dicha oficina.