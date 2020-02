La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió anoche durante un mitin político en Isabela su relación con el presidente Donald Trump y aseguró que no pelea con él porque de lo contrario este no autoriza la liberación de los fondos federales que recibe la isla.

“Ese es el que firma los cheques y autoriza. Si me pongo a pelear con él, no recibimos nada, ok. No puedo pelear con él porque es el que desembolsa los fondos”, estableció la mandataria según un vídeo publicado en la cuenta de Facebook de Melvin Concepción, quien aspira a la alcaldía isabelina por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Las expresiones de Vázquez Garced se producen en respuesta a las múltiples críticas que ha recibido por no condenar el trato que ha recibido Puerto Rico por parte de Trump tras los recientes desastres naturales.

Durante el encuentro, la mandataria sostuvo que su administración logró recobrar la confianza con la Casa Blanca al punto de que tiene acceso directo al equipo del presidente estadounidense.

“Nos asignaron un enlace y, por primera vez, si nosotros tenemos un problema, yo levanto el teléfono y hablo con esa persona que está en el staff del presidente para que se resuelvan los problemas”, señaló Vázquez Garced flanqueada de un grupo de alcaldes y legisladores de la zona oeste.

Ante eso, reclamó que los afiliados del PNP tienen que elegir la “continuidad” de su gobierno para que esa relación perdure.

Señaló que tanto la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) comenzaron a desembolsar los fondos de recuperación pendientes por los huracanes Irma y María, así como por el terremoto que sacudió a la isla el 7 de enero.

Por ejemplo, dijo que FEMA desembolsó $19 millones para las familias del sur afectadas por los movimientos de tierra.

Lanza ataques contra Pierluisi

“¿Esa confianza que tenemos se lo vamos a dejar a los demás que lo disfruten después que nosotros pasamos las emergencias? Pues, entonces tenemos que tomar una decisión el 7 de junio para que haya continuidad”, reclamó la gobernadora en alusión a su contrincante, el ex comisionado residente Pedro Pierluisi.

Como parte de su mensaje, la primera ejecutiva también insistió que en tan solo cinco meses le devolvió al PNP la posibilidad de ganar las elecciones.

De igual forma, arreció sus ataques contra Pierluisi y dijo que de cara al próximo cuatrienio la isla necesita una persona “que venga de abajo”.

“Yo sé lo que es tener necesidades, yo sé lo que es joderse, tener para los 15 y 30 y que de ahí tú pagas una quincena y luego en otra. Pero hay otros que, verdad, han sido más afortunados y no piensan porque no han pisado la tierra y eso es necesario para tomar decisiones por la gente”, acotó.