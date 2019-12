La gobernadora Wanda Vázquez Garced resaltó hoy, martes, que nunca prometió mantenerse alejada del proceso electoral, por lo que su determinación de aspirar a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), no debe interpretarse como un cambio de humor que le reste credibilidad como la principal funcionaria de la Rama Ejecutiva del gobierno.

En agosto, cuando entró a la gobernación, Vázquez Garced indicó públicamente que su intención era completar el cuatrienio iniciado por el renunciante Ricardo Rosselló Nevares. Posteriormente, la también exsecretaria de Justicia dijo que ponderaba una candidatura y ayer, finalmente, anunció su intención de aparecer como opción en las primarias, retando así al ex comsionado residente, Pedro Pierluisi Urrutia.

“Yo no prometí nada. Yo exprese mi sentir en ese momento. Si me hubiesen preguntado como secretaria de Justicia, yo no pensaba ser gobernadora, pero el destino y Dios me llevó allí”, dijo Vázquez Garced, marcando así la evolución de su pensamiento en el tema de la candidatura.

En su primera conferencia de prensa tras el anuncio, la gobernadora se desligó del cabildero Elías Sánchez Sifonte, quien está siendo investigado, junto a otras 10 personas, por su participación en el llamado chat de Telegram, cuyo contenido insultante y que rayaban en ilegalidades, precipitó las protestas del verano que forzaron la renuncia de Rosselló Nevares. De hecho, dijo que desde que es gobernadora no tiene contacto alguno con el también exdirector de campaña de Rosselló Nevares, quien tal vez pudo enviarle un mensaje de felicitación por su investidura como mandataria.

No negó, sin embargo, que en el proceso de dar los primeros pasos para formar su equipo de campaña esté siendo ayudada por colaboradores del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Hace apenas un año el presidente del Senado solicitó públicamente la renuncia de la entonces secretaria de Justicia, quien fue imputada de intervenir ilegalmente en una pesquisa criminal en la que la víctima era su hija. El caso, sin embargo, no progresó a nivel judicial y Vázquez Garced resultó absuelta.

Recientemente, Rivera Schatz indicó que las diferencias que tenía con la ahora gobernadora fueron subsanadas.

Sostuvo que anunció su determinación de aspirar a la gobernación a pesar de que no tiene un equipo concreto para liderar su campaña, ni una maquinaria que la apoye. Indicó que en los próximos diez días estará informando quienes comprenderán su equipo. Dijo que las protestas del verano muestran que Puerto Rico cambió la forma en que se relaciona con los gobernantes y que los “viejos estilos”, con “maquinarias políticas” que controlan el voto de los electores ya no serán efectivas.

“Estamos en otros tiempos. Esos estilos del pasado de controlar a los que votan ya no son reales. Lo vimos en el verano. El pueblo sabe tomar sus decisiones”, sostuvo Vázquez Garced.

La funcionaria estimó que los casos de corrupción gubernamental que se han reportado durante este cuatrienio no van a afectar sus aspiraciones pese a que era la jefa del Departamento de Justicia, ente llamado a investigar a los funcionarios que se desvían de la ley. Sostuvo que bajo su jefatura se encaminaron pesquisas como la de los empleados fantasmas en el Capitolio.