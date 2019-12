La gobernadora Wanda Vázquez Garced no ha tomado el curso de “Misión Estadista”, uno de los requisitos que tiene que completar toda persona que decida aspirar a un puesto electivo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), confirmó el presidente de la colectividad, Thomas Rivera Schatz.

Vázquez Garced, quien tiene hasta el 31 de diciembre para presentar una candidatura, no ha descartado aspirar a la gobernación, lo que implicaría la celebración de una primaria para el PNP. Al momento, el Comité de Evaluación solo ha certificado la candidatura a la gobernación de Pedro Pierluisi.

Mientras, el cartero de Eduardo De Jesús también presentó la candidatura, pero el Comité de Evaluación no lo ha certificado.

El próximo curso de “Misión Estadista” se ofrecerá este domingo, 15 de diciembre, en Salinas. Mientras, el martes, 17 diciembre, se realizará una sesión en Moca y el miércoles, 18 de diciembre, en Caguas y San Juan. Las últimas tres sesiones están pautadas para el 19 de diciembre.

El presidente de la Palma señaló que a dos semanas de que culmine el período de radicación de candidaturas, 1,042 personas han oficializado sus intenciones a ocupar un cargo electivo.

No obstante, este número es menor al de individuos que han completado el curso de “Misión Estadista”, por lo que Rivera Schatz anticipó que el número de radicaciones pueda aumentar. El presidente del Senado, por su parte, no quiso adelantar sus aspiraciones políticas, aunque sostuvo “que no quepa la menor duda” que aparecerá en la papeleta del 2020.

De las radicaciones, el Comité de Evaluaciones solo ha rechazado la radicación del senador Abel Nazario, contra quien pesan cargos federales por corrupción. Nazario buscaba la reelección a un escaño por acumulación.

Del total de aspirantes, seis han radicado endosos. Solo el secretario del PNP, Rafael “June” Rivera ha presentado la totalidad de estos.

Rivera Schatz indicó que durante la reunión, celebrada en la Hacienda Entre Ríos, en Naranjito, no se discutió la aprobación por parte de varios organismos dentro de la colectividad de una resolución que impulsa a Pierluisi y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González como candidatos únicos.

El presidente del PNP sostuvo, a preguntas de los medios, que el directorio no tiene que asumir ninguna posición sobre el documento aprobado por la Federación de Alcaldes y por las Mujeres Progresistas. Rechazó, igualmente, que dicha expresión sea una de rechazo a la celebración de una primaria.

“Aquí nadie está impidiendo la participación o una primaria. Una expresión de respaldo es tan democrática como ejercer el voto, así que si alguien quiere expresar respaldo, ese es su derecho como persona y como organización. El Partido tiene que abrir las puertas para que todo el que quiera participar así lo haga”, expuso.

“Toda persona que quiera aspirar, incluyendo a la gobernadora de Puerto Rico, o cualquier persona que quiera participar tenemos que darle la oportunidad, porque somos un partido que permite la participación y, como permitimos la participación, tenemos que también permitir las expresiones de respaldo”, añadió Rivera Schatz.

Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, defendió la expresión de los ejecutivos municipales. Aseguró que Pierluisi y González son las figuras claves para encaminar el país ante los retos fiscales y sociales que enfrenta.

“No estamos diciendo que nadie más puede correr…los alcaldes pueden tomar la decisión que entiendan pertinente”, indicó el también alcalde de Arecibo, quien no apoyaría a Vázquez para mantenerse al frente del país

“Tenemos que tener dos personas que tengan unas relaciones en el Congreso espectacular”, agregó Molina.