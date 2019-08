La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Zoé Laboy, quien había indicado que a Wanda Vázquez se le debía dar el espacio de mantenerse en la gobernación si así ella lo deseaba, dijo que se comunicó con la comisionada residente Jenniffer González para felicitarla y agradecerle el anuncio.

Pese a haber mostrado su disposición de llenar la vacante en la Secretaría de Estado para luego asumir la gobernación, ayer González dijo que descartaba por el momento ocupar el puesto en La Fortaleza e hizo público su apoyo a la primera ejecutiva.

“La felicito y le agradezco a la comisionada residente que su posición sea que vamos a trabajar en equipo”, dijo Laboy. “Ahora que Wanda Vázquez se queda como gobernadora, me alegra… Puerto Rico necesita trabajo de equipo y esa página como puertorriqueños y puertorriqueñas la debemos haber pasado”.

Preguntada si son armonizables las posturas asumidas por Vázquez y el liderato legislativo, indicó que la gobernadora no es política y que no se debe a un partido mientras el liderato legislativo les exige lealtad a los postulados del PNP y la estadidad. Laboy opinó, además, que el país no vive un “cuatrienio regular”.

“No es el escenario en que un gobernador o gobernadora está haciendo política partidista y en campaña para la reelección. Puerto Rico necesita, por lo menos luego de lo que hemos pasado, necesita alguien 24/7 administrando y eso es lo que Wanda Vázquez está haciendo. La parte de la política partidista nos toca a nosotros desde los cargos electivos”, expresó Laboy, quien indicó que ayer le solicitó una reunión en privado a Vázquez para hablar de temas como corrupción, equidad de género y el manejo de los "safe kits" en el Negociado de Ciencias Forenses.

A preguntas, Laboy indicó que no ha recibido ningún acercamiento de La Fortaleza para trabajar desde alguna posición en la Mansión Ejecutiva.

“Voy a trabajar desde donde yo mejor pueda servir a Puerto Rico. En este momento, no ha habido comunicación entre Wanda Vázquez y yo”, aseguró.

En el caso del representante penepé por San Juan, Juan Oscar Morales, indicó que favoreció la posibilidad de que González ocupara la gobernación luego que la propia Vázquez dejara claramente establecido que no le interesaba ser gobernadora.

“Habiendo juramentado Wanda Vázquez, ¿por qué nosotros tenemos que forzar la salida de ella?”, dijo. “En ese sentido es lo más sabio y lo más prudente”, dijo al referirse al anuncio de González.

Morales sostuvo que respeta la postura de la primera ejecutiva, quien ha afirmado que no es “política”. No obstante, advirtió que para que se ejecute el plan de gobierno del PNP, una misión que ella ha dicho que acoge, se tiene que reunir con los legisladores, algo que no ha ocurrido.

“Hubiera esperado que de las primeras reuniones que sostuviera fuera con los legisladores… una conferencia legislativa para establecer el diálogo. No podemos caer, y lo digo con toda franqueza, en lo que cayó Ricardo Rosselló, que no tomaba en cuanto lo que decía la Cámara y el Senado”, puntualizó.

Por su parte, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que el anuncio de González demuestra que se han abierto los canales de comunicación entre Vázquez, el liderato legislativo y González.

"Estamos todos en el mismo canal para continuar trabajando y ejecutar el plan de gobierno que nos comprometimos con el pueblo en las elecciones", dijo.

Rodríguez Aguiló mencionó que tiene "entendido" que el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, le solicitó a Vázquez que se reúna, por separado, con el caucus de mayoría de los cuerpos legislativos. Esos encuentros todavía no tienen fecha.