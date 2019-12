La secretaria a la Gobernación, Zoé Laboy, permanecerá en ese cargo, al menos, por el momento, aunque no descartó tomar otros rumbos pronto, incluida la posibilidad de aspirar a un puesto electivo.

A su salida de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los miembros del gabinete, en La Fortaleza, Laboy dijo que se mantendrá en la Secretaría de la Gobernación, puesto al que renunciaría si decide radicar alguna candidatura en o antes del 30 de diciembre.

“Para mí, es un honor ser la secretaria de la Gobernación, y yo, en este momento, me mantengo en mi posición y seguimos trabajando. De hecho, uno de los mensajes más claros que dio la gobernadora en esta reunión que tuvimos, donde nos anuncia que en efecto va a presentarse como candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP) es que política, del portón hacia afuera, aquí adentro, vamos a seguir trabajando”, indicó Laboy a la prensa.

Vázquez Garced anunció ayer, en un mensaje televisado, que buscará permanecer en la gobernación en las elecciones generales del 2020, lo que forzaría una primaria con Pedro Pierluisi en el PNP.

Laboy afirmó que considera “muchas alternativas que gracias a Dios tengo”. Entre las opciones que ausculta, precisó, está permanecer en la Secretaría de la Gobernación, aspirar a un cargo electivo, ya sea para el Senado o para la alcaldía de San Juan. “Pudiera ser”, respondió a cada una de esas posibilidades.

“La decisión no está tomada, tengo alternativas y tan pronto la tome -y para mí esta decisión es una decisión difícil-, pero cuando la tome, se las dejaré saber”, dijo.

Antes del encuentro en la Mansión Ejecutiva, luciendo evidentemente sorprendida, Laboy dijo que se enteró por los periodistas que cubren La Fortaleza que la gobernadora había ofrecido un mensaje televisado sobre su futuro político.

“La primera expresión que te tengo que dar es que yo no he visto el vídeo y les voy a pedir que me permitan ver el vídeo para poder reaccionar”, dijo la funcionaria.

Comentó que desconocía de la decisión de la gobernadora.

Previo a ocupar la Secretaría de la Gobernación, Laboy era senadora por acumulación del PNP, y renunció al escaño en agosto con la llegada de Vázquez Garced a La Fortaleza.

Laboy refirió a cada uno de los jefes de agencia la pregunta de El Nuevo Día de si hubo algún funcionario que, durante la reunión, le manifestara a la gobernadora que dejaría su cargo antes de finalizar el cuatrienio a raíz de su decisión de incursionar en la política activa.

El secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, dijo que terminará el cuatrienio en esa posición siempre y cuando no sea reclutado para un cargo en el gobierno federal para el que es considerado.

El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, no solo sostuvo que se queda en su cargo, sino que respaldaría a Vázquez Garced en sus aspiraciones políticas.